سحب الثقة من اتحاد الكرة حق «العمومية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تردد خلال الساعات الماضية، أن هناك حلاً لمجلس إدارة اتحاد الكرة، ووفق النظام الأساسي لاتحاد الكرة، فإن الجمعية العمومية، هي المخولة بسحب الثقة من مجلس الإدارة، والجمعية العمومية تستطيع الاجتماع، إذا دعا ثلثا الأعضاء لجلسة طارئة «غير عادية»، وهي من تملك سحب الثقة بشكل قانوني، كونها هي من اختارت المجلس من خلال انتخاب حر نزيه، هذا هو الشكل القانوني المعتاد، وهناك وسيلة أخرى، أن يتقدم مجلس الإدارة باستقالته للجمعية العمومية أيضاً، وفِي حال قبولها، تشكل لجنة لتسيير الأمور، لحين دعوة الجمعية لانتخاب مجلس جديد.

تدخُّل حكومي

ولا يجوز أن تتدخل هيئة الرياضة في استقالة مجلس الإدارة، لكونها جهازاً حكومياً، لا يجوز له التدخل في عمل الاتحادات الرياضية، وإلا يكون هذا تدخل حكومي، يستوجب المساءلة القانونية من قبل الاتحادات الدولية، عموماً، الخطوات متسارعة، وربما تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الشأن.

من جهة أخرى، تساءل العديد من الرياضيين، عن سر منح لاعبي المنتخب الوطني إجازة مرتين خلال وجودهم في معسكر البطولة، ما ساهم في إخراج اللاعبين من أجواء البطولة، وبالتالي، انعكس على أدائهم خلال المباراة التالية، ومثل هذه الأمور، تحدث في المنتخب لأول مرة، ولم يسبق أن منح اللاعبون إجازة خلال مشاركتهم في البطولات.

وحدث ذلك مرتين، وعقب الإجازة، يظهر المنتخب بصورة متواضعة خلال المباراة التالية، حيث شوهد عدد من اللاعبين خارج منازلهم لوقت متأخر من الليل، وكانت آخر الإجازات، عقب انتهاء مباراة الأبيض أمام أستراليا، حيث تم منح اللاعبين إجازة عقب انتهاء المباراة، التي شهدت أجواء احتفالية مبالغاً فيها، وكانت الاحتفالات أشبه بالوصول إلي المباراة النهائية، وبالتالي، ظهر المنتخب بشكل مفكك.

مدير فني

كما تساءل الرياضيون عن سر عدم وجود مدير فني للاتحاد، يقوم بوضع الاستراتيجيات، وخطط تنفيذها، والإشراف على كافة المنتخبات الوطنية، وفي أكثر من مناسبة، يتم التصريح أن الاتحاد على وشك التعاقد مع مدير فني كفؤ، يتولى وضع الخطط والبرامج، لتطوير عمل المنتخبات، وفوجئنا خلال إقامة بطولة كأس آسيا، بخبير بلجيكي «شيبة» يقوم بعمل المدير الفني، وبالسؤال عنه، تبين أنه جاء لمدة 3 أشهر فقط، لتقديم المشورة للاتحاد، وهنا، يبرز التساؤل المهم، هل الاستعانة بخبير فني لمدة 3 أشهر، كافية لوضع الاستراتيجيات وخطط التنفيذ لتطوير منظومة العمل الفني وعمل المنتخبات.