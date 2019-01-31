«الآسيوي» يُهدي ملعب محمد بن زايد شهادة تقدير

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تسلم حسين سهيل مدير ملعب محمد بن زايد خلال نهائيات كأس آسيا 2019، شهادة تقدير من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم امتناناً للنجاح الكبير الذي حققه الملعب في استضافة 7 مباريات على مدار أدوار البطولة المقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ الخامس من شهر يناير الجاري وحتى الأول من شهر فبراير المقبل.

واستضاف ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة 4 مباريات خلال مرحلة المجموعات هي إيران واليمن، الفلبين والصين، فلسطين والأردن، عمان وتركمانستان، إضافة لمباراة إيران وعمان في دور الـ16 التي شاهدها 31945 متفرجاً، ومباراة الصين وإيران في الدور ربع النهائي، ثم مباراة الإمارات وقطر في نصف النهائي والتي حضرها 38646 مشجعاً، ليبلغ مجموع اللقاءات التي أقيمت على الملعب 7 شهدت جميعها إجادة وتميزاً كبيرين وواضحين في التنظيم بشهادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال حسين سهيل: منذ أن تم الإعلان عن استضافة ملعب محمد بن زايد ونادي الجزيرة لعدد من المباريات في كأس آسيا الإمارات كانت توجيهات الإدارة العليا للنادي واضحة فيما يتعلق بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية للملعب وللنادي لإنجاح البطولة بشكل عام والمباريات المقامة في ملعب محمد بن زايد تحديداً، وأعتقد أن التوفيق قد حالفنا في استضافة هذه المباريات والمساهمة بشكل فعال وبارز في تنظيمها، وذلك بفضل المرافق الحديثة وعالية المواصفات التي يتمتع بها ملعب محمد بن زايد ونادي الجزيرة، والتي سهلت كثيراً من مهمة اللجان الفرعية القائمة على الجوانب التنظيمية مثل الأمن والبث التلفزيوني والإعلام وضيافة كبار الزوار والشخصيات المهمة، وذلك بشهادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة للبطولة.