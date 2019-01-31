ضاحي خلفان يدعو إلى استقالة بن غليطة

المصدر: دبي - العوضي النمر

دعا معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة إلى تقديم استقالته من منصبه، تاركاً المسؤولية لغيره، ضارباً درساً للشباب، ليضرب القدوة الحسنة للمسؤول الذي لم يحالفه التخطيط للنجاح.

وقال الفريق ضاحي خلفان عبر تغريدة في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أقترح على أخي الفاضل مروان بن غليطة أن يستقيل من رئاسته لاتحاد الكرة، ليضرب القدوة الحسنة للمسؤول الذي لم يحالفه التخطيط للنجاح في مهمته، فيخرج منها تاركاً المسؤولية لغيره، وباعتباره ممثلاً للشعب أرى أن يعطي الشعب هذا الموقف السليم ليكون درساً لشبابنا. كما طالب الفريق ضاحي خلفان تميم المجالس الرياضية في الدولة، بعقد اجتماع طارئ لمناقشة تطويركم المذهل لكرة القدم.