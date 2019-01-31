كلويفيرت: المربع الذهبي خطوة إيجابية للأبيض

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الهولندي باتريك كلويفيرت، نجم برشلونة السابق، والمدرب المساعد الحالي لمنتخب الكاميرون، أن وصول المنتخب الإماراتي لنصف نهائي كأس أمم آسيا يعتبر نتيجة جيدة، يجب البناء عليها، وعدم التراجع إلى الوراء، وقال في تصريحات صحافية أمس: وصول المنتخب الإماراتي إلى المربع الذهبي للبطولة القارية يؤكد أنه يملك لاعبين جيدين، ويجب البناء على ما حققه، وليس العودة إلى الوراء، بالـتأكيد اللاعبون يحتاجون إلى دعم معنوي في الوقت الراهن.

وأضاف: أعتقد أن لا أحد منهم كان يريد الخروج من هذا الدور، أنا لا أعرف الدوري الإماراتي جيداً، ولكن بلوغ نصف نهائي بطولة قارية يعني أنكم تملكون لاعبين جيدين.

كما أثنى نجم برشلونة السابق على وصول العين إلى نهائي كأس العالم للأندية، وقال: في الحقيقة فاجأني الفريق الإماراتي بوصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية، إنه أمر جيد للعبة في المنطقة وللكرة العربية، نعم، تفاجأت ولكن العين أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم.

وعبر كلويفيرت عن إعجابه بما يقدمه المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول أو المنتخب المصري، وقال: ما يقدمه محمد صلاح أمر رائع، وجميل لبلده وللكرة العربية، لقد لعب دوراً مهماً في النتائج الإيجابية التي حققها ليفربول، وكذلك المنتخب المصري.

ونفى كلويفيرت حرمان لاعب وسط الجزيرة سيباستيان سياني من اللعب من جديد ضمن المنتخب الكاميروني بعد التحاقه بدوري الخليج العربي، وقال: المجال ما زال مفتوحاً أمامه، هو لاعب جيد.