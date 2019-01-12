«التنين» و«شمشون» يتأهلان و«الكانغارو» يتعافى

المصدر: أبوظبي- محمد محسن ــ العين ــ طلحة عبدالله ــ تصوير ــ مجدي اسكندر ــ عمران خالد

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قلص الصين آمال الفلبين مؤقتاً بعد الفوز عليه 3/‏‏0 أمس على استاد محمد بن زايد في الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس آسيا 2019، بهذه النتيجة يرفع التنين رصيده إلى 6 نقاط متصدراً المجموعة الثالثة، ويحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بصرف النظر عن المواجهة التي تجمعه مع كوريا الجنوبية، بينما يأتي الفلبين بلا نقاط، ليفقد التأهل حتى إشعار آخر، ويتبقى له مواجهة وحيدة مع قيرغيزستان، وله بصيص من الأمل في حال الفوز والدخول في الحسابات المعقدة لأفضل أربع ثوالث في دور المجموعات، سجل الأهداف وو لي ق 40 و66، ويو دابو ق 81.

كما حجز منتخب كوريا الجنوبية الملقب بـ«شمسون»، مقعده في دور الـ 16 لنهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه الصعب بهدف دون رد على منافسه قيرغيزستان أو الصقور البيضاء، سجله اللاعب كيم مين جاي في الدقيقة 41، وذلك مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، وبالمقابل أصبحت آمال منتخب قيرغيزستان متعلقة بالحصول على أفضل الثوالث لتجاوز مرحلة المجموعات.

كما حقق المنتخب الأسترالي فوزاً سهلاً على منتخب فلسطين بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جيمي ماكلارين وأوير مابيل وأبوستولوس جيانو في الدقائق 18 و20 و89 من مباراة الأمس، على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي بدبي، ضمن الجولة الثانية من كأس آسيا لكرة القدم.

حصل المنتخب الأسترالي على نقاطه الثلاث الأولى، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن الأردن المتصدر، ويليه كل من فلسطين وسوريا، ولكل منهما نقطة واحدة.

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