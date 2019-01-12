شمشون يصعد إلى الدور 16

المصدر: العين ــ طلحة عبدالله

حجز منتخب كوريا الجنوبية الملقب بـ«شمسون»، مقعده في دور الـ 16 لنهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه الصعب بهدف دون رد على منافسه قيرغيزستان أو الصقور البيضاء، سجله اللاعب كيم مين جاي في الدقيقة 41، وذلك مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، وبالمقابل أصبحت آمال منتخب قيرغيزستان متعلقة بالحصول على أفضل الثوالث لتجاوز مرحلة المجموعات.

ويرى البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المأمول رغم فوزه بالمباراة، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان إنهاء اللقاء مبكراً لو سجل الفرص التي سنحت له، وقال: عانينا في بعض مراحل المباراة لأننا لم نعزز تقدمنا بهدف ثانٍ، وفي الشوط الأول أخفقنا في التمرير السهل وارتكبنا أخطاء عدة، قبل أن يتحسن الأداء في الشوط الثاني حيث صنعنا فرصاً عدة ولكن لم ننجح في التسجيل مرة ثانية، مما أدى إلى توتر اللاعبين، وأتاح للمنافس الفرصة ليفرض أسلوبه ويصنع الخطورة على مرمانا.

بدوره، قال الروسي ألكسندر كريستنين، المدير الفني لمنتخب قيرغيزستان، إنه حزين لخسارة فريقه لمباراتين ولكنه راضٍ وفخور بالمردود الطيب الذي قدمه الفريق خصوصاً في المباراة الثانية أمام كوريا الجنوبية، وأوضح أن سبب خسارته لهذه المباراة يعود لقلة خبرة لاعبيه من جهة وقوة الفريق الكوري الجنوبي من جهة أخرى، وأكد أن جميع اللاعبين قدموا مستوى متميزاً في الميدان وحاولوا ما باستطاعتهم ولكن لم يوفقوا، وقال: علينا أن نتحلى بالأمل والتفاؤل لأننا لو فزنا في هذه المباراة لكنا ضمن المتأهلين للمرحلة التالية من المسابقة.

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هيمن منتخب كوريا الجنوبية على مجريات اللعب في مواجهة قيرغيزستان، وبلغت نسبة استحواذه على الكرة في المباراة 68 %، حيث بدأت سيطرة شمسون كوريا على المباراة منذ الدقيقة الأولى مقابل تراجع لمنتخب الصقور البيضاء بنسبة استحواذ 32%.

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بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان التي جرت مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ثاني جولات المنتخبين بنهائيات أمم آسيا الإمارات، 4893 متفرجاً من أنصار الفريقين.

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شهدت مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان، احتساب حكم اللقاء (15) ركلة زاوية على مدى الشوطين بواقع 10 ركنيات للمنتخب الكوري الجنوبي، و5 لمنتخب قيرغيزستان.