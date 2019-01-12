«التنين» ينهي مغامرة الفلبين

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قلص الصين آمال الفلبين مؤقتاً بعد الفوز عليه 3/‏‏0 أمس على استاد محمد بن زايد في الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس آسيا 2019، بهذه النتيجة يرفع التنين رصيده إلى 6 نقاط متصدراً المجموعة الثالثة، ويحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بصرف النظر عن المواجهة التي تجمعه مع كوريا الجنوبية، بينما يأتي الفلبين بلا نقاط، ليفقد التأهل حتى إشعار آخر، ويتبقى له مواجهة وحيدة مع قيرغيزستان، وله بصيص من الأمل في حال الفوز والدخول في الحسابات المعقدة لأفضل أربع ثوالث في دور المجموعات، سجل الأهداف وو لي ق 40 و66، ويو دابو ق 81.

من جانبه، قال الإيطالي مارتشيللو ليبي، مدرب المنتخب الصيني،: إن التأه للدور الـ 16 يعكس الجهد المبذول من جانب اللاعبين، لافتاً إلى أنهم قدموا مباراة عالية المستوى، ولم يمنحوا الخصم مزيد من الفرص، متمنياً أن يستمر الفريق على نفس المستوى. وعن الحالة البدنية للاعبيه قال: «ستكون الأولوية للاعبين الذين يشعرون بالإرهاق، لكني في الوقت نفسه لا أستطيع تغيير 11 لاعباً، سنمنح الفريق راحة لمدة يوم، وسنحلل الأداء وأوليات المشاركة».

تأهل

بدوره، أفاد إريكسون، مدرب الفلبين، بأن حالته المزاجية ليست جيدة عقب نهاية المباراة، وقال: «نأسف على الخسارة في المباراتين الماضيتين، ويتبقى لنا مباراة وحيدة أمام قيرغيزستان»، لافتاً إلى أن آمال فريقه في التأهل ضعيفة، لكنه ينتظر فرصة الفوز والتأهل بين أفضل أربع فرق حاصلة على المركز الثالث.

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بلغ عدد الحضور الجماهيري في اللقاء 16013 متفرجاً، وشهدت مدرجات استاد محمد بن زايد تفاعلاً كبيراً من جانب مشجعي الفلبين، وظلوا يشجعون منتخبهم حتى الدقيقة الأخيرة.

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سجل المهاجم وولي أول هدفين في تاريخ البطولة، بعدما لم يحالفه الحظ في المباراة الأولى أمام قيرغيزستان، ويعد وولي أشهر لاعبي الصين، وأشاد به عدد من المدربين أبرزهم إريكسون مدرب الفلبين، وقال عنه إنه مؤهل تماماً للعب في أوروبا.

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يتصدر 5 لاعبين قائمة هدافي البطولة وبالتساوي هدفان لكل منهم، وتضم القائمة وو لي، ويو داباو لاعبي الصين، وسونيل شيتري من الهند، والإيراني مهدي طارمي، والياباني يويا اوساكو.