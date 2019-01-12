وزيــر الرياضـــة العراقي: مـرحباً بالإمارات في بغداد

المصدر: دبي - علي شدهان

كشف الدكتور أحمد رياض العبيدي، وزير الشباب والرياضة العراقي، في تصريحات خصّ بها «البيان الرياضي» أنه يسعى لاستثمار زيارته الحالية إلى الإمارات في بحث ومناقشة العديد من الجوانب التي تهمّ شباب ورياضة البلدين.

وقال: «هدفنا أن يكون مستوى العلاقات الرياضية والشبابية عالياً، وستكون الإمارات في طليعة الدول المدعوة للمشاركة في دورة الصداقة الدولية الثانية في بغداد العام الجاري، والتي تضم أكثر من 6 ألعاب، إلى جانب كرة القدم، وأنا واثق تماماً من أن الأشقاء في الإمارات سوف يحرصون على تلبية الدعوة، ويكونون أول الحاضرين إلى وطنهم الثاني العراق، العمل جارٍ مع قبل جميع الجهات المعنية لرفع الحظر التام عن الملاعب العراقية، بعد استكمال كافة أسس ومستلزمات رفع الحظر الكلي».

وحول مشاركة العراق في كأس آسيا، ومباراة أسود الرافدين اليوم أمام اليمن، أعرب الدكتور العبيدي عن قناعته بأن أسود الرافدين عائدون بقوة إلى منصات التتويج، داعياً الجمهور العراقي في الإمارات إلى دعم المنتخب، مبدياً ثقته بمقدرة منتخب العراق على عبور شقيقه اليمني، مشدداً على أن منتخب العراق ربما ابتعد عن منصات التتويج، لكنه لن يتوقف، وسيعود قوياً.