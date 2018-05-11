رحلة المجد في عام زايد

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بتأجيل انطلاقة سباق القفال التي كانت مقررة غداً إلى يوم الاثنين المقبل حفاظاً على أمن وسلامة المتسابقين، كما دعت اللجنة المنظمة النواخذة الذين لم يغادروا إلى الانتظار لحين صدور إشعار آخر.

وتحدث سموه لوسائل الإعلام أمس في مجلس الفهيدي السنوي بمناسبة انطلاق النسخة 28 لسباق القفال، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المنظمة العليا للسباق، مثمناً النجاحات المتتالية التي يحققها السباق منذ تأسيسه في 1991 ومشدداً على أهميته باعتباره رسالة للأجيال لإحياء الموروث الحضاري، واستعادة ذكريات أجدادنا الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، مشيراً إلى أن النسخة 28 تتزامن مع عام زايد طيب الله ثراه.

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