«دبي البحري».. مسيرة حافلة في 30 عاماً

يحتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المنظمة لسباق القفال 28 للسفن الشراعية المحلية 60 قدما بمرور 30 عاما على تأسيس النادي الذي انطلقت مسيرته في الأول من شهر مايو من عام 1988، وهنا نتوقف مع أبرز محطات النادي طوال مسيرته الحافلة والممتدة.

وسجلت السباقات البحرية التي نظمها النادي تطورا ملحوظا عن الأعوام الماضية تمثل في العدد المتزايد والمتنامي لمنتسبي الرياضات البحرية بفضل الاهتمام والمشاركة والجهود الكبيرة التي يبذلها النادي من أجل التقيد بضوابط الأمن والسلامة في السباقات البحرية، ويرتبط نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باتفاقيات تعاون وتنسيق مع عدد من الأندية البحرية العالمية.

1986

عرفت شواطئ دبي السباقات البحرية منذ بداية الثمانينيات وقبل قرار إشهار النادي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حيث بدأ النادي في التأسيس للرياضات البحرية بشكل كبير ووضع اللبنات والقوانين واللوائح المنظمة.

1988

تأسس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الأول من شهر مايو ترجمة للرؤى والأفكار المستقبلية للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم باني نهضة دبي الحديثة.

1990

أول نادٍ عربي وأفريقي ينال العضوية الدولية من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي أم).

1991

أطلق النادي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

1992

نظم النادي بطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- للمرة الأولى في الشرق الأوسط وآسيا.

1993

أنشئ مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي بمكرمة سخية من المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم -طيب الله ثراه- ليكون صرحا عملاقا.

1994

صدر مرسوم أميري بإعلان النادي الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضات البحرية وتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيسا للنادي آنذاك.

1999

أسس النــادي مدرســـة الشــراع الحديث وتم إشهار أول فريق وطني مع برنامج خاص شمل المعســكرات والتدريب وفق ارفع المعايير.

2008

أُطلق أول فريق إبحار عالمي باسم بحر دبي الذي نافس في بطولة العالم للشراعية الحديثة أر سي 44.

2014

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتعيين سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً للنادي.

2015

حصل النادي على 3 شهادات لمعايير دولية في مجالات إدارة الجودة (أيزو 9001: 2008) ونظام الإدارة البيئية (أيزو 14001: 2004) ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية (أوساس 18001: 2007).

2016

في الثامن من شهر سبتمبر أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بصفته حاكما لإمارة دبي قرارا بشأن تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري.

1991

نجحت النسخة الأولى لسباق القفال في عام 1991 في نقل فكرة سمو راعي الحدث إلى العالم وسجلت نجاحاُ متميزاً.

31

فاز طاقم «الساحل 31» لمالكه النوخذة سعيد الرميثي بلقب النسخة 22 عام 2012 وفي العام التالي فاز ابنه النوخذة أحمد باللقب على متن «غازي 103».

16

يسعى طاقم السفينة الزير 16 بقيادة النوخذة محمد راشد المرر للفوز باللقب الكبير للمرة الخامسة حيث سبق لطاقم السفينة الفوز بألقاب 2003 و2005 و2008 و2011.

183

شهدت سباقات الموسم البحري الحالي تألق «برق 183» لمالكها سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة جابر الحمادي وحلت ثالثة بالجولة الثانية لبطولة دبي.