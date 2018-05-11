حمدان بن راشد: القفال يعكــس حب أهل الإمارات للتراث

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بتأجيل انطلاقة سباق القفال التي كانت مقررة غداً إلى يوم الاثنين المقبل حفاظاً على أمن وسلامة المتسابقين، كما دعت اللجنة المنظمة النواخذة الذين لم يغادروا إلى الانتظار لحين صدور إشعار آخر.

وتحدث سموه لوسائل الإعلام أمس في مجلس الفهيدي السنوي بمناسبة انطلاق النسخة 28 لسباق القفال، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المنظمة العليا للسباق، مثمناً النجاحات المتتالية التي يحققها السباق منذ تأسيسه في 1991 ومشدداً على أهميته باعتباره رسالة للأجيال لإحياء الموروث الحضاري، واستعادة ذكريات أجدادنا الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، مشيراً إلى أن النسخة 28 تتزامن مع عام زايد طيب الله ثراه.

وأكد سموه أن ارتفاع عدد المشاركين، الذي وصل إلى 126 محملاً هذا العام، يعكس حب أهل الإمارات للتراث البحري، معرباً عن سعادته بالإقبال الكبير من الشباب على المشاركة في السباق.

وقال سموه: عندما ولدت فكرة إطلاق السباق طلبت من سيف الشعفار وسعيد حارب إقامته في بحر مفتوح، واقترحت عليهما إقامة مكان التجمع في صير بونعير بما أني سمعت أن أحد المراكب وصل في نفس اليوم الذي انطلق فيه، فقالا إنه من الصعب مشاركة هذا النوع من المراكب في سباق البحر المفتوح، وإننا نحتاج إلى مراكب أكبر لمواجهة تغير الطقس.

وتم الاتفاق على انطلاق السباق بمحامل 40 قدماً وكان حينها الجو مغبراً والرياح قوية، والأمواج مرتفعة وكنت حينها موجوداً على أحد اليخوت وأتابع السباق من قريب، لاحظت أن نغش الأمواج يدخل إلى المحامل وبعضها يغوص في البحر، وعندما أنهينا السباق بسلام طلبت من الإخوة المنظمين وكان سعيد حارب موجوداً التفكير في إيجاد حل لضمان سلامة المتسابقين وتم اعتماد محامل الـ60 قدماً.

ارتفاع

وعن ارتفاع عدد المحامل المشاركة إلى 126، أوضح سموه أن النهائيات في السباقات الرياضية تحفل دائماً بالحماس وتحظى بأهمية بالغة من قبل المشاركين الذين يستعدون له بتحضيرات خاصة، والجميع يملكون الطموح لتحقيق نتيجة جيدة، وحتى من لا يملك الطموح يسعى للمشاركة.

وهذا الأمر لا يختلف عن سباق القفال، وقال: في جميع الرياضات هناك مستويات مختلفة، ورغم ذلك يوجد إصرار على المشاركة من قبل الجميع سواء من كان مستواه ضعيفاً أو قوياً، بما في ذلك سباق القفال.

وصرح سموه أن زيادة عدد المشاركين خلال 28 عاماً كانت أمراً متوقعاً في ظل الشغف الكبير به من جيل الشباب وحماسهم الكبير للسباق، معرباً عن سعاته بمشاركة 126 محملاً، وقال: حقق سباق القفال عدة نجاحات والمنافسة قوية بين النواخذة، وأكد سموه أن سباقات الشراع ليست شطارة بل هي حسابات وكيفية الاستعانة بالخبرة لمعرفة اتجاه سير الرياح.

وعن رأيه في اعتماد المتسابقين على المحامل الجديدة التي عوضت المحامل الخشبية، قال سموه: لو عدنا إلى الوراء، كل المحامل المستخدمة من الخشب الذي كان تجهيزه يستغرق وقتاً طويلاً لأن تجفيفه يصل بين عامين وثلاثة أعوام، إضافة إلى أن النواخذة كانوا يقومون بغرس الأشجار لتوفير الخشب.

وعندما تم استبدال المحامل القديمة بالجديدة اشترطت عدم تغيير إدخال أي تغيير على الهيكل. وأضاف سموه: أعرف أنهم يحاولون تطوير الشراع وتقوية المحامل لكن يوجد نقطة مهمة وهي أن الجزء الخفيف من المركب لا ينقطـع.

وتناول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العديد من القضايا الرياضية المهمة، ومنها اعتماد مجلس الوزراء للقانون الاتحادي بالسماح بمشاركة اللاعبين من الفئات المشمولة بتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في المسابقات الرياضية الرسمية وهم أبناء المواطنات وحملة جواز سفر الدولة ومواليد الدولة والمقيمون في الدولة.

وقال سموه: القرار ممتاز جداً ولكنه قاصر، ممتاز لأنه يتيح قاعدة اختيار واسعة ويمنع الأندية من احتكار اللاعبين، وكذلك اللاعبون لن يفرضوا أنفسهم على الأندية، أتمنى أن يتم تطبيق القرار بشكل جيد بلا قيود ولا ينتفع به ناد دون آخر، القرار يحتاج من 5 إلى 6 سنوات ليعطي ثماره وأعتقد أن اللاعبين الصغار الذين يبرزون ستستحوذ عليهم الأندية الكبيرة.

زيادة الأجانب

وشدد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على ضرورة الترفيع في عدد اللاعبين الأجانب، وأنه لا يرى ضرراً حتى لو ضم كل فريق 11 لاعباً أجنبياً.

وقال: لست ضد اللاعبين المواطنين، ولكن خلال السنوات الماضية حدثت أمور وضعت بعض الأندية في موقع المنافسة وأخرى بعيدة، أجانب الوصل لا أحد كان يعرفهم وتكلفتهم أقل بكثير من اللاعبين النجوم، ومع ذلك نجحوا في قيادته إلى النهائي.

لماذا ينتفع بالقرار ناديان أو ثلاثة والبقية ما لها حظ، عندما نتحدث عن فريق محترف يتوجب علينا أن نفتح المجال للاعبين الأجانب، أعرف أن البعض لن يرحب بهذه الفكرة وسيقولون أين أبناء المواطنين؟ أقول إن اللاعب المواطن الجيد سيفرض نفسه، وسيحصل على فرصة للاحتكاك، أنا لست ضد اللاعب المواطن ولكن «ما أبغيه» أن يستغل النادي.

والنقطة الثانية أريده أن يحتك بلاعب جيد حتى يصل إلى مستواه.

أبطال آسيا

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن دوري أبطال آسيا يربك أنديتنا، والمشاركة فيه لم تأت بالنتيجة المطلوبة طيلة هذه السنوات وإن المرة الوحيدة التي حصلنا فيها على اللقب جاء من (غلطة) أو لا أعرف ماذا وطالب سموه بعدم تركيز أنديتنا على هذه المسابقة التي أربكت الروزنامة المحلية، وشكلت ضغطاً زائداً على الأندية نفسها.

وقال: دوري أبطال آسيا لم ينفعنا ولن ننجح في تحقيق لقبه مرة أخرى، أفضل التركيز على الوصول إلى كأس العالم على المراهنة في دوري أبطال آسيا.

وتحدث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن نادي النصر مشيراً سموه إلى أنه اكتشف من 3 أشهر أن النصر يدار من قبل شخص واحد وهو من يتولى اتخاذ القرار في ما يخص تعاقدات اللاعبين .

وقال: «جلّ من لا يخطئ»، لقد ارتكب هذا الشخص أخطاء غير مقصودة، وقد تحدثت معه قبل 3 أشهر وأكد أنه حاول أن يجتهد لكنه لم يوفق فقمنا بتشكيل لجنة تضم قدامى اللاعبين المواطنين تضبط قائمة الخيارات وتحيلها للمدرب لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

لقب

وعن قدرة النصر على تحقيق لقب الدوري بعد غياب 33 عاماً، قال: من الصعب منافسة الأندية التي تدعمها الحكومة، هناك أندية تحظى بدعم مادي وسياسي وباللاعبين، نافياً أن يكون النصر من بين هذه الأندية.

وقال: هاتوا دليلكم على تجنيس النصر للاعب واحد، أنتم تتكلمون تحت الطاولة لكن هذا الأمر صحيح، في يوم من الأيام وصلت ميزانية أحد هذه الأندية إلى 800 مليون، من يمكنه دفع هذا المبلغ الذي يمكن أن يغطي تكلفة بناء 540 بيت مواطن شعبياً، لو عندي القدرة على دفع هذا المبلغ لطلبت من الحكومة أرضاً وقمت ببناء المساكن.

وعبر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن تأييده لمحاسبة المسؤولين الذين يغرقون أنديتهم في الديون، وقال: أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإلزام مجالس الإدارات التي تتسبب في تراكم الديون على أنديتها بدفعها.

وبالنسبة للنصر لا ديون عليه، لقد قمت بفتح حساب له ببنك وطلبت منه عدم تمكينه بأي قرض أو سلفة، أندية أخرى ميزانيتها 700 مليون وتقترض 400 مليون لماذا لا أعرف؟

ولم يؤيد سموه قرار مجلس دبي الرياضي التخفيض في الدعم الحكومي للأندية قبل استعداد الأندية لذلك بالشكل المطلوب.

وقال: وضعت الحكومة 4 مراحل لتطبيق خفض دعمها لأندية دبي، وإذا كانت هذه الأندية في صف واحد لماذا يتم منح شباب الأهلي دبي 135 مليون درهم ونادي الوصل 80 مليون درهم، والنصر 50 مليون درهم، وحتا 30 مليون درهم، صحيح هناك استثمارات ولكنها تحتاج إلى الوقت لتبدأ بتحقيق العائدات، والحكومة عليها أن تشجع الأندية على الاستثمار لأنها ستخفض عليها الصرف في النهاية.

وأضاف: النصر أكثر الأندية في مجال الاستثمار، فهو بصدد إنشاء مول الخوانيج وبرجين سكنيين في عود ميثاء إضافة إلى 6 مبان أخرى على الشارع الرئيسي.

وعن سباقات الخيول أثنى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على النتائج التي حققتها خيول سموه في السباقات الكلاسيكية وقال: خلال الـ10 سنوات تحصل خيولنا دائماً على المراكز بين 2 و3 في بريطانيا، ولدينا مشاركات في سباقات بأستراليا وبريطانيا وأميركا.

ولكننا لم نركز على سباقات ميل ونصف، وكل الخيول التي أملكها متخصصة في السرعة، أحتاج إلى الوقت لتغيير الاختصاصات لذا قمت بشراء بعض الخيول، ولكن لست ضامناً صحتها لأني لا أعلم الظروف التي نشأت فيها الخيل، أتمنى أن ننافس أما في الجينز فقد نجحت في الفوز بـ9 سباقات كلاسيك، وهو عدد ليس من السهل تحقيقه.

وحصلت في الديربي على لقبين وفي الديربي الأميركي على المركز الرابع في مشاركتين. وعن حصول الخيل «الأرقم» على المركز الرابع في سباق جينز.

قال سموه: تدرب الأرقم لمدة عام في منطقة حدودية بين بريطانيا واسكتلندا تتميز بطقس بارد بالشتاء، وعمد المدرب إلى نقله إلى مكان دافئ مرة واحدة في الأسبوع لتدريبه وهي فكرة جيدة، لذا طلبت منه أن يستأجر ذلك المكان لأن الحصان لا يستطيع التدرب في منطقة الثلوج، المهم نجح المدرب في إعداده بالشكل المطلوب، لكن خلال السباق ارتكب الراكض بعض الأخطاء حرمته من الفوز.

أهنئ منصور بن زايد بفريق «سيتي» الرائع والإنجاز الكبير

أشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي وبالمستويات الكبيرة التي قدمها طيلة الموسم، مهنئاً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإنجاز الكبير واللقب والفريق الرائع، وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم:

قبل كل شيء، لم أتابع المباريات ولكنني اطلعت في إحدى الصحف الإنجليزية المتخصصة في جميع الرياضات نهاية الأسبوع على إحصائيات الفريق التي أظهرت تقدمه الكبير الذي حققه في «بريميرليغ» ونجاحه في حسم اللقب مبكرا، وكان قريباً من الفوز بكأس «ميلك كاب» ولم يوفق، وأتمنى لسيتي المزيد من الإنجازات.

وأضاف: الدوري الإنجليزي يختلف عن جميع الدوريات الأوروبية الأخرى، ففي إسبانيا هناك فريقان ينافسان على اللقب ومثلهما في فرنسا بينما 4 فرق في الدوري الألماني أما في بريميرليغ فهناك 20 فريقاً تتنافس على اللقب وأي من بينها قادر على تحقيقه، وليستر سيتي فعل ذلك الموسم قبل الماضي.

اتحاد الكرة لا يملك القرار وبن غليطة موظف شاطر ومجتهد

وصف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالموظف الشاطر والمجتهد، ولا يتحمل مسؤولية التقصير في إدارة الاتحاد، لأنه لا يملك سلطة القرار بين يديه، ولذلك لا يمكن أن يفعل أي شيء، وقال: قدم مروان بن غليطة عملاً كبيراً في نادي النصر.

وعندما أخبرني أنه سيتقدم لانتخابات رئاسة الاتحاد، قلت له «الله يوفقك»، لكن أي شخص، سواء كان مروان أو غيره، إذا كان لا يملك سلطة القرار بين يديه، فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً، مجلس الإدارة يتخذون قراراً، ولكن لا يعلنونه إلا بعد التشاور، الوضع ليس جيداً، لا أستطيع أن أحكم عليه.

وحول صرف بعض الأندية أكثر من 300 مليون درهم من أجل المنافسة في دوري أبطال آسيا، الذي لا تتجاوز قيمة جائزته المالية 7 ملايين دولار، قال: ملاك الأندية يدفعون 10 أضعاف ما تدفعه الحكومة، بما في ذلك النصر، وكل أندية الدولة، الحكومة تكرم النادي على الإنجازات التي يحققها، وفي حال حصل على 7 ملايين، خير وبركة.

لا يوجد من ينافس الإمارات في سباقات الهجن

أبدى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعادته بدخول السعودية مجال تنظيم سباقات الهجن، مؤكداً أنه في الوقت الحالي لا يوجد من ينافس الإمارات في هذه السباقات.

وقال: السعودية لديها قاعدة واسعة لكن مواعيد السباقات تقام في توقيت غير مناسب، خصوصاً بتنظيم بعضها في شهر سبتمبر، بينما يجب تأخير هذه السباقات إلى شهر ديسمبر أو يناير.

وأكد سموه أن تألق هجن الرئاسة في الموسم الحالي وفوزها بسيف الإمارات في الوثبة والمرموم يعدو إلى وجود مدرب قدير، بينما أرجع عدم تحقيق هجن العاصفة للعديد من الألقاب إلى أنها استعدت بشكل خاطئ.

وأبدى سمو عدم ارتياحه لقانون مكافحة المنشطات في سباقات الهجن، وقال: لا يوجد معايير وما زال الحال على ما هو عليه، النظام الجديد (ما له فائدة)، وتغريم المخالف بـ50 ألف درهم غير رادع لأن من يتم تغريمه بهذا المبلغ يمكن أن يبيع بمليون أو مليونين أنا أعرف شخصاً بل 20 شخصاً تم تغريمهم بـ50 ألفاً وفي النهاية باعوا بـ9 ملايين.

محمد صلاح يتمتع بذكاء خارق ويلعب بطريقة مميزة

وصف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، باللاعب الموهوب والذكي.

وقال: شاهدت 3 أو 4 مباريات له مع فريقه ليفربول، وهو لاعب حرّيف، ويتمتع بذكاء خارق، ويلعب بطريقة مميزة، يستلم الكرة ويمررها إلى اللاعب المناسب، يعرف جيداً متى وأين يمرر الكرة، ولم أره يخطئ في ذلك، هو لاعب موهوب، يملك الإلهام في كرة القدم، لذلك برز سريعاً مع فريقه.

وأكد سموه أن بقية اللاعبين العرب قادرون على التألق في الدوريات الأوروبية، بشرط تهيئتهم بالطريقة المطلوبة، وقال: منذ سنوات كان هناك دكتور يدعى مجدي يعقوب، مصري الجنسية، لم يتم قبوله كمساعد جراح، فسافر إلى بريطانيا وحصل على الفرصة، وأصبح أحد أفضل أطباء أوروبا، وأفضل جراح لعمليات القلب المفتوح.

وأضاف: اللاعبون العرب قادرون على التألق في حال حصلوا على فرصة اللعب، ولكن لا ننسى أن ليفربول من أعرق الأندية في بريطانيا، ومن أقوى مدارس كرة القدم، ومحمد صلاح استفاد جداً من ليفربول.

رسالة

الرسالة من تنظيم «القفال» وصلت وصمدت عبر السنوات والمشاركة في تزايد وهذا يسعدني كثيراً خاصة مع بروز جيل جديد من النواخذة المتحمسين

تألق

هجن الرئاسة تتألق بالسباقات داخل وخارج الدولة وحمد المزروعي مدرب قدير وصاحب خبرة عمرها أكثر من 30 عاماً وهو الوحيد الذي يحسب له حساب في السباقات

العاصفة

تجهيز هجن العاصفة لسباق المرموم جرى بشكل خاطئ بعد أن تم نقلها إلى الكويت قبل المركاض لتغيير الجو ما أدى إلى إرهاقها وعدم تأديتها بشكل جيد.

الأرقم

شارك الخيل «الأرقم» في سباق جينيز الأيرلندي لكن ليست لي الرغبة لإشراكه في سباق الميل ونصف الميل لأني لا أعلم هل هو قادر على ركض هذه المسافة أم لا.

أداء

راض عن أداء إدارة النصر بشكل عام ووجهت في كثير من المرات بشأن بعض الأمور مثل الاستثمار والاهتمام بمدرسة الكرة.

اكتفاء

النصر يحتاج بين 10 و15 عاماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من الاستثمارات التي بصدد إنشائها.

مسمى

أطلقنا مسمى القفال لأن الصيادين كانوا يتجمعون في صير بونعير قبل عودة مجموعة منهم للجنوب وأخرى للمنطقة الشرقية ما يخلق نوعاً من التحدي.

حسابات

بعض وسائل الإعلام ليست صريحة في تناولها الإعلامي لبعض القضايا الرياضية وفقاً للمطلوب ولديها حسابات.