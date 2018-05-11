صورة الماضي.. لوحة الحاضر

يتجدد الموعد السنوي لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً للمسافات الطويلة، في نسخته الثامنة والعشرين، وينطلق من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

ويجسد الحدث الكبير الذي يقام سنوياً، برعاية كريمة ودعم مستمر من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، صور الوفاء لعطاء الأجداد والآباء وأهلنا في الماضي، والذين ارتبطت حياتهم بالبحر، والذي شكل الملاذ الآمن ومصدر الخير الوفير في رحلات الغوص في هيرات بحر الخليج العربي.

ويعتبر سباق القفال كرنفالاً بحرياً تراثياً ورياضياً يترقبه الجميع كل عام.