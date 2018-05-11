أحمد المهيري: كرنفالات فرح وطنية تواكب الحدث

رفع أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي سباق القفال لدعمه المتواصل واهتمامه الكبير الذي أسهم في الارتقاء بالحدث الذي يعد اليوم واحداً من أهم الفعاليات الرياضية البحرية التراثية، ليس في الدولة فحسب بل في المنطقة الخليجية بأسرها التي تشارك أبناء الدولة في نفس الموروث.

مشيراً إلى أن كرنفالات فرح وطنية تواكب «القفال 28» من خلال احتفاء أهل الإمارات بذكري «مئوية المؤسس»المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في عام زايد 2018 كما تتزامن مع مرور 30 عاما على تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي بدأت مسيرته الظافرة في الأول من شهر مايو من عام 1988، وهو الأمر الذي يدعونا إلى الفخر.

تطوير

وقال: إن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شخصية رياضية فذة أسهمت في تطوير الحركة الرياضية بشكل عام والرياضات البحرية بشكل خاص، وكان سموه وراء إطلاق حدث سباق القفال عام 1991، بجانب إشهار فئة السفن الشراعية 60 قدما عام 1993، وكان داعماً لتصنيع تلك المحامل ثم بارك سموه إطلاق سباقات القوارب 22 قدماً عام 1999 لتكون أكاديمية تخرج الأجيال في رياضة الشراعية المحلية ثم قوارب التجديف 30 قدما عام 1997 كما قدم عدداً من المبادرات من بينها سباق اليمامة التاريخي عام 2015.

تعاون

وأضاف: نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يعتز بأن يكون جزءاً من هذه التظاهرة حيث ظل يسهم في إنجاح الحدث من عام إلى عام بالتعاون والتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي لم تأل جهداً في تقديم السند والدعم المباشر والكبير للحدث كل عام ما أسهم في التطور المتواصل والنجاح المتلاحق، حيث فاق عدد المحامل المشاركة أكثر من 100 سفينة ما يؤكد مضمون رسالة سموه إلى كافة قطاعات المجتمع.

جهود

وثمن رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال برئاسة علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد عبد الله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي.

وهزيم محمد القمزي مشرف السباقات مثمناً دور الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية المشاركة في تنظيم الحدث منذ تأسيسه ولم تغب حتى الآن مشيرا إلى أن هذه الشراكة المثمرة أسهمت في تحقيق النجاحات واستمرار السباق ليكون اليوم بهذه الصورة المتميزة والرائعة.

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استعدت مؤسسة دبي للإعلام عبر قنوات دبي الرياضية وسما دبي لنقل السباق بتقنيات فنية متطورة ويتم منح وقائع السباق إلى كل القنوات الرياضية بالدولة بدءاً من 6 صباحاً.

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تقدم قناة ياس تغطية متفردة عبر استوديو مفتوح من دبي يقدمه حارب السويدي لأكثر من 7 ساعات متواصلة

وتستهل التغطية عبر سلسلة من التقارير والأفلام الوثائقية التي تتحدث عن رحلة القفال.