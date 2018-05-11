تأجيل انطلاقة «القفال» إلى الاثنين المقبل

قررت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثامن والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية «راعي الحدث» بالحرص على استيفاء شروط الأمن والسلامة، تأجيل السباق الذي كان مقرراً غداً السبت إلى يوم الاثنين المقبل حتى يقام الحدث في أحسن الظروف الأمر الذي يساعد كثيراً على نجاح التظاهرة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الحدث استقبل وعلى هامش اللقاء السنوي مع وسائل الإعلام في مجلس الفهيدي، مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة وأبدى سموه سعادته بالمشاركة الكبيرة التي يسجلها الحدث في نسخته 28 التي وصل فيها العدد إلى 126 سفينة في رقم قياسي جديد.

وحضر اللقاء الإعلامي لسمو راعي الحدث في مجلس الفهيدي كل من أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وعلي ناصر بالحبالة رئيس اللجنة العليا المنظمة نائب رئيس مجلس الإدارة.

وحريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وإبراهيم الحداد عضو مجلس الإدارة إضافة إلى حميد عبيد بالخصيبة المهيري مدير مكتب سمو نائب حاكم دبي.

تحذيرات

وقررت اللجنة المنظمة لسباق القفال 28 برئاسة علي ناصر بالحبالة تأجيل السباق بناء على التحذيرات الواردة بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر في الساحل وعمق الخليج العربي بشكل كبير وذلك بعد الاطلاع على التقارير المستحدثة والنشرة الجوية مما قد يمنع وصول المشاركين إلى جزيرة صير بونعير ويصعب كذلك من مهمة المشاركين في السباق في حالة إقامته غداً.

واتخذت اللجنة المنظمة للسباق كافة التدابير الممكنة بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين مع النادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقف مع النادي في مختلف الأنشطة والفعاليات وتساند اللجنة المنظمة بقوة من أجل إنجاح حدث سباق القفال في نسخته الثامنة والعشرين.

إبلاغ القرار

وأبلغت اللجنة المنظمة كل المشاركين في السباق بقرار التأجيل، ووجهت المشاركين الذين لم يتحولوا بعد إلى جزيرة صير بونعير بعدم التحرك نحو الجزيرة ما لم يتلقوا إشعاراً بذلك فيما دعت النواخذة والذين سبقوا الجميع إلى جزيرة صير بونعير بضرورة التواصل مع وفد اللجنة المنظمة.

وأوفدت اللجنة المنظمة للسباق مبكراً «الأربعاء الماضي» قافلة النادي التي تضم اليخت العتيد «زعبيل» الذي يقل أعضاء اللجان التنظيمية إلى جانب اليخت «فتح» ويمثل المستشفى الميداني المتنقل في الجزيرة وأثناء سير السباق فيما كانت آخر القطع الواصلة إلى جزيرة صير بونعير الباخرة «الشندغة» التي تقل وفد مؤسسة دبي للإعلام حيث ستقوم قنواتها بنقل مراحل السباق على الهواء مباشرة.

126

وأشاد محمد عبدالله حارب عضو اللجنة العليا المنظمة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بجميع المشاركين في السباق.

والذين وصل عددهم إلى 126 سفينة عند إغلاق باب التسجيل، وتفهمهم لظروف قرار التأجيل الذي تم وفق رؤية محددة ترتكز على ضمان سلامة المتسابقين أنفسهم وأيضاً المحافظة على الآلة من الأضرار التي قد تلحق جراء المجازفة بإطلاق السباق في ظروف متقلبة وحالة بحر غير مستقرة أو الانتقال إلى جزيرة صير بونعير قبل السباق.

حرص

ونوه حارب بأن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الحدث يحرص دائماً على التأكيد على إقامة كل السباقات في ظروف جيدة تساعد المشاركين وسفنهم على الوصول إلى خط النهاية في يسر وسهولة من دون حدوث أية أضرار أو مشكلات قد تلحق بالآلة.

مؤكداً أن اللجنة المنظمة درست الخيار المناسب لإقامة السباق ووقع الاختيار على يوم الاثنين المقبل الذي يعد مناسباً تماماً لإقامة المنافسات.

وأكد محمد حارب أن اللجنة المنظمة ومن أجل الترتيب لإقامة السباق قامت مبكراً بمنح جميع النواخذة والبحارة المشاركين أذوناً خاصة بإجازات المشاركة سلمت عند التسجيل تشمل جميع الأيام بما فيها يوم السباق المقرر الاثنين متمنياً في حديثه أن يوفق الجميع خلال المنافسات المنتظرة والمرتقبة

تعاون

وأبدى حارب سعادتهم في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون المتواصل والشراكة المتواصلة مع الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي ظلت تلعب دوراً مهماً واستراتيجياً في إنجاح التظاهرة الرياضية التراثية البحرية الكبيرة

وخص حارب بالشكر القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها والقيادة العامة لشرطة الشارقة وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي للإعلام ممثلة في (قناة دبي الرياضية) ومؤسسة أبوظبي للإعلام ممثلة في (قناة ياس الرياضية) وسلطة مدينة دبي الملاحية وبلدية دبي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وإدارة اليخوت الأميرية.