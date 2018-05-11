القفال و«والبيان» عبر 28 عاماً

في 23 مايو من عام 1991 انطلق وبدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية المهرجان البحري الكبير الأول المتمثل في سباق دبي المفتوح «صير بونعير» للمسافات الطويلة للسفن الشراعية الكبيرة طول 43 قدماً، من جزيرة صير بونعير إلى الميناء رقم 2 بالمنطقة الرابعة على شاطئ الجميرا بدبي.

وعاشت «البيان» مع رحلة القفال عبر 28 عاما ترصد الحدث بكل تفاصيله وتقدم تغطية شاملة لفعالياته دعماً لنقل موروث الآباء والأجداد إلى الأجيال المتعاقبة.

ويمثل السباق إحياء لذكرى رحلات «القفال» منذ عشرات السنين وكانت جزيرة «صير بونعير» مثل غيرها من الجزر التابعة للدولة نقطة تجمع لقوارب الأجداد بعد الانتهاء من رحلة الغوص، وأقيم سباق القوارب مجسداً موروثا تراثيا تعبيراً عن فرحة العودة إلى الأهل.