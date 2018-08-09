السعودية لكندا: التراجع أو المزيد

المصدر: Ⅶ عواصم - البيان، وكالات

أكدت السعودية أنها تنظر في القيام بمزيد من الإجراءات رداً على التدخلات الكندية في الشؤون الداخلية للمملكة، إن لم تتراجع أوتاوا عن خطئها وتصححه.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي بالرياض أمس، إن كندا ارتكبت خطأً كبيراً وعليها أن تصححه، وهي تدرك تماماً ما هو المطلوب منها.

وبعد هذا التحذير قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده لا تريد علاقات سيئة مع السعودية التي تحرز تقدماً بشأن حقوق الإنسان.

وفي أول تعليق روسي على الأزمة، أكدت الخارجية الروسية رفض موسكو تسييس قضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن للسعودية الحق في تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية بنفسها.

وأكدت مصادر سعودية أن كندا من المتوقع أن تخسر بين 13 ملياراً و20 مليار دولار، من جراء الإجراءات السعودية إن لم تتراجع عن موقفها.

وتتوزع الخسائر على التبادل التجاري، والطلبة المبتعثين، وصفقات الشركات، والاستثمارات، فيما تحدثت تقارير عن توجيه السعودية لوسطاء ببيع أصولها في كندا.

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