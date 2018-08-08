مصر تؤكد تضامنها مع السعودية ضد أي تدخل خارجي

المصدر: وام

أكدت مصر تضامنها مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو محاولة المساس بسيادتها.

وقال أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم إن مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين المملكة العربية السعودية وكندا وتعتبرها نتاج مباشر للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخرا بالتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من دول المنطقة .. مؤكدا على ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها.

وأكد المتحدث الرسمي على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية .. مشيرا إلى تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية أو محاولة المساس بسيادتها.

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