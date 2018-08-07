الكويت: نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية

المصدر: كونا

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة الیوم الثلاثاء إن دولة الكویت تابعت باھتمام التطور الأخیر في العلاقات بین المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وكندا مؤكدا موقفھا الثابت والرافض للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول واحترام سیادتھا وفق ما نصت علیه المواثیق والأعراف الدولیة.

وأعرب المصدر عن أمل دولة الكویت في أن یتمكن البلدان من تجاوز ھذا الموقف.

وكانت السعودیة أول من أمس استدعاء سفیرھا لدى كندا للتشاور واعتبار السفیر الكندي في المملكة "غیر مرغوب فیه" وعلیه المغادرة خلال الساعات ال24 المقبلة.

كما أعلنت في بیان لوزارة الخارجیة تجمید التعاملات التجاریة والاستثماریة الجدیدة كافة بین المملكة وكندا مع الاحتفاظ بحق اتخاذ أي إجراءات أخرى.

ووفقا للبیان فقد جاءت ھذه الاجراءات بعد الاطلاع على ما صدر من وزیرة الخارجیة الكندیة والسفارة الكندیة في المملكة بشأن ما اسمتھم نشطاء المجتمع المدني الذین تم إیقافھم في السعودیة وأنھا تحث السلطات السعودیة على الإفراج عنھم فورا.

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