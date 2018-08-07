موريتانيا تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية

المصدر: واس

أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها الداخلية، مطالبة كندا بسحب تصريحها الغير مسبوق.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء بيانًا للخارجية الموريتانية جاء فيه " إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان (على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان) غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

وأضاف البيان أن " هذا التدخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين بل بالعكس ممكن أن يهدد الأمن والاستقرار. فلذا لقد تفاجأنا بما قامت به وزيرة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية من تدخل سافر في قضايا ما زالت أمام القضاء وخاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفوري عن موقفين أمام القانون في بلد ذا سيادة".

وأعرب البيان عن تضامن موريتانيا الكامل مع المملكة قيادة وشعبًا, مطالبة كندا بسحب هذا التصريح الغير مسبوق.

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