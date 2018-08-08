غرفتي عمليات في أوتاوا والرياض لمتابعة أوضاع السعوديين في كندا

المصدر: البيان الإلكتروني

أنشأت السطات المعنية في المملكة العربية السعودية غرفتي عمليات في كل من الرياض وأوتاوا لمتابعة أوضاع السعوديين المتواجدين في كندا ، بعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة ضد كندا لتدخلها في الشؤون الداخلية للسعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية " واس " فقد أكد وزير الخارجية السعودية ، عادل بن أحمد الجبير أن المواطنين السعوديين في كندا يحظون برعاية واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- حيث جاءت التوجيهات الكريمة لمتابعة شؤونهم بعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة تجاه كندا.

وقال :" إنه فور تلقي التوجيهات أنشأت وزارة الخارجية غرفتي عمليات في أوتاوا والرياض بتنسيق وتواصل بين الإدارات المختصة في الوزارة مع سفارة المملكة لدى كندا".

وشدد الجبير على حرص وزارة الخارجية على تقديم كل ما بوسعها للقيام بواجبها في رعاية شؤون السعوديين بالخارج، فالمواطن السعودي دائماً هو محور اهتمام حكومة بلاده أينما كان.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن تشكيل غرفتي عمليات تعملان على مدار الساعة لمتابعة شؤون السعوديين في كندا.