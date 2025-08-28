منال بنت محمد: توجيهات محمد بن زايد ومحمد بن راشد ركيزة لنجاح المرأة الإماراتية

تحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويعد مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة دولة الإمارات من منجزات في ظل دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للوطن بأسره.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، في احتفاء وطني يجسد الشراكة المجتمعية والإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية على مدى خمسة عقود.

وتعد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات.

ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، في حين يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية، وذلك إيماناً من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

تهانٍ وتبريكات

وتقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، معربة عن بالغ الشكر والامتنان لما تقدمه من دعم ورعاية متواصلة للمرأة الإماراتية وتهيئة البيئة المحفزة لإنجاحها والوصول بها إلى أرفع درجات التميز.

وبهذه المناسبة، قالت سموها: «في هذا اليوم الوطني المميز، نحتفي بالمرأة الإماراتية وبالدور الريادي الذي تضطلع به في نهضة الدولة وازدهارها، مستلهمة رؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت بقدراتها، ووضعت تمكينها ضمن أولويات الأجندة الوطنية.

إن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي الركيزة التي تنطلق منها المرأة الإماراتية لتثبت جدارتها وتميزها في مختلف ميادين العمل والعطاء والمشاركة المتكافئة في جهود التنمية المستدامة».

مصدر إلهام

كما توجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وقالت سموها:

«نُعبّر في هذه المناسبة عن بالغ تقديرنا وامتناننا لـ(أم الإمارات)، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لمسيرتها الملهمة، وجهودها التاريخية ومبادراتها الريادية التي شكلت نموذجاً عالمياً فريداً في دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. إن مبادرات سموها المتواصلة كانت وما تزال مصدر إلهام لكل امرأة في دولة الإمارات، وحافزاً لها على مواصلة العطاء في سبيل رفعة وطنها وتقدمه».

وأكدت سموها أن ما حققته المرأة الإماراتية اليوم من إنجازات مشرفة وما وصلت إليه من مكانة مرموقة، على الصعيدين المحلي والعالمي، هو ثمرة الرؤية الحكيمة للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموهما على توفير بيئة تمكينية آمنة ومحفزة لنجاح المرأة وتفوقها في شتى المجالات وإشراكها بصورة إيجابية ملموسة في بناء مستقبل الإمارات.

شراكة فاعلة

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، الذي اعتمدته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يعكس حجم الشراكة الفاعلة التي تمثلها المرأة الإماراتية في مسيرة الدولة.

ويؤكد دورها المحوري في مواصلة تشكيل ملامح المستقبل المنشود، مؤكدةً أنه احتفاء ليس فقط بالإنجاز، بل بالنهج الراسخ الذي قامت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة.

وقالت سموها: «نتيجة لهذه الرؤية الاستشرافية وهذا النهج المستدام، أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تحقيق التوازن بين الجنسين، ليس فقط من خلال السياسات والتشريعات، بل من خلال واقع ملموس يتجلى في نِسب تمثيل المرأة في الحكومة والحياة البرلمانية والمناصب القيادية وسوق العمل بمجالاته المختلفة.

وفي مساهمتها الحيوية بالقطاعات المستقبلية، وهو ما انعكس إيجاباً على بلوغ الدولة مراكز عالمية متقدمة بمؤشرات التوازن بين الجنسين. إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يواصل، بتوجيهات القيادة الرشيدة، العمل على تعزيز هذه المكتسبات، وتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال سياسات ومبادرات مبتكرة تعزز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، خاصة أن الإمارات هي من الدول الرائدة في تبني أهداف التنمية المستدامة والالتزام بتحقيقها».

واختتمت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتوجيه التهنئة والتحية والتقدير لكل امرأة إماراتية، على إسهاماتها الوطنية، وطموحها اللامحدود، وإيمانها بدورها شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل الإمارات. وقالت سموها: «كل عام وابنة الإمارات أكثر تألقاً وريادة».

جهود الشيخة فاطمة التاريخية ومبادراتها الريادية شكلت نموذجاً عالمياً فريداً في دعم المرأة

ما حققته الإماراتية من إنجازات مشرفة ثمرة الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس

كل عام وابنة الإمارات أكثر تألقاً وريادة ونهنئها على إسهاماتها الوطنية

