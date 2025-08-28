نهيان بن زايد : ابنة الوطن نموذج يحتذى في التميز والريادة والنجاح

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المسيرة الفاعلة للمرأة الإماراتية والإنجازات النوعية والاستثنائية التي سطرتها لم تكن لتتحقق لولا الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يحرص سموه على أن تكون ابنة الإمارات نموذجاً يحتذى في نجاحها وتميزها وريادتها في شتى المجالات.

وقال سموه: «قدمت المرأة الإماراتية خلال العقود الماضية أروع الأمثلة في العمل الدؤوب والعطاء والتفاني لتشارك جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في مسيرة البناء والتنمية المستدامة، فكان لها دور رئيس وبصمة ناصعة في شتى المجالات العلمية والاقتصادية والإنسانية والرياضية وغيرها من أجل بناء غد أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة».

ولفت سموه إلى الدور المحوري والجهود الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتحفيز المرأة الإماراتية بأن تكون شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل المشرق لوطننا، حتى غدت اليوم نموذجاً في الطموح والعطاء في جميع ميادين العمل.

واختتم سموه قائلاً: «إن تلك النجاحات التي نحتفي بها اليوم أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال اهتمامه بتعليم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وحرصه على أن تكون شريكاً حقيقياً للرجل في كل مناحي الحياة وفي مواجهة تحديات المستقبل، لنرى اليوم نتاج رؤية المغفور له الشيخ زايد الثاقبة في قدرة المرأة على صناعة الفارق في حياة الأسرة وبناء المجتمع والمساهمة في التخطيط للمستقبل».