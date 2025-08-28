عائشة الحمودي: نعمل على بناء فضاء إلكتروني آمن

أكدت الوكيل أول عائشة الحمودي، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية عزيزة نفتخر فيها بإنجازات المرأة التي أصبحت بالفعل ركيزة أساسية في بناء وطنها، وبينت أنها تعمل في قطاع برمجة الكمبيوتر وتعزيز الأمن الرقمي.

في ظل الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبينت أنها وفريق العمل يعملون على المساهمة في بناء فضاء إلكتروني آمن يمكن المرأة والرجل على حد سواء أن يبدعا فيه ويشاركا بثقة في هذا التحول الرقمي التاريخي، وذلك انسجاماً مع رؤية قيادة الإمارات التي تضع الأمن السيبراني على رأس أولوياتها.

وبينت أنها تعمل مع فريق العمل على تطوير، أنظمة أمنية ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لبناء أنظمة قادرة على تحليل أنماط الحركة المرورية على الشبكات والكشف عن الأنشطة غير الطبيعية أو المشبوهة، ما يسمح بالاستجابة للهجمات الإلكترونية بشكل أسرع وأذكى من الطرق التقليدية، وكذلك بناء أنظمة تتسم بالخصوصية والثقة.

وأكدت عائشة الحمودي أن المعرفة هي خط الدفاع الأول؛ حيث تقوم بدور فعال في نشر الوعي الرقمي حول الأخطار الجديدة وكيفية التعامل معها، سواء من خلال ورش عمل داخلية أو مشاركات مجتمعية. وتعمل على تمكين الجمهور بمعرفة الممارسات الآمنة، مثل استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة متعددة العوامل (Multi-Factor Authentication).

وقالت: نحن لا نستخدم الذكاء الاصطناعي أداة للدفاع فحسب، بل نفهمه من الداخل لنستبق أخطاره. هدفنا هو المساهمة في بناء فضاء إلكتروني آمن يمكن للمرأة والرجل على حد سواء أن يبدعا فيه ويشاركا بثقة في هذا التحول الرقمي التاريخي، انسجاماً مع رؤية قيادة الإمارات التي تضع الأمن السيبراني على رأس أولوياتها.

عوامل النجاح

وأكدت الوكيل أول عائشة الحمودي أن ابنة الإمارات استطاعت أن تكون شريكاً أساسياً للرجل في جميع القطاعات وتحقق حضوراً لافتاً على المستوى الدولي من خلال عوامل رئيسة عدة، مدعومة برؤية قيادية واضحة وسياسات تمكينية شاملة، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن المرأة شريك أساسي في بناء الوطن.

وبينت أنه من جانب السياسات والاستراتيجيات الوطنية تم إنشاء مؤسسات مثل المجلس الأعلى للمرأة، وجرى سن قوانين تضمن المساواة في الفرص، ما سمح للمرأة بالإسهام في التنمية المستدامة.

كما مثلت المرأة الإماراتية الدولة في منظمات وفعاليات عالمية، وحققت إنجازات لافتة، لعل آخرها انتخاب شيخة النويس لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

تميز

واختتمت الوكيل أول عائشة الحمودي، قائلة: «إن ابنة الإمارات أصبحت رقماً صعباً ونجماً لامعاً في سماء الإنجازات المحلية والدولية، وهذا التمثيل المشرف هو نتاج رؤية القيادة الرشيدة، التي استثمرت في التعليم، ووفرت بيئة داعمة، وإرادة قوية لدى المرأة الإماراتية لتحقيق الطموحات».

وبينت أن دور المرأة الإماراتية في قطاع الدفاع يعد نموذجاً ملهماً يجسد التكامل بين تكريم الإرث الثقافي الأصيل وتمكين المستقبل الطموح، حيث أصبحت المرأة شريكاً استراتيجياً في حماية الوطن وبناء منظومة دفاعية متطورة بدعم مباشر من القيادة الرشيدة التي وضعت تمكين المرأة في صلب أولوياتها الوطنية.