قيادات نسائية في «كهرباء دبي»: «الإماراتية» أسهمت باقتدار في مسيرة البناء

أكدت قيادات نسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي أن المرأة الإماراتية أسهمت بكل اقتدار في مسيرة البناء والتنمية للدولة، وأن الدعم اللامحدود الذي توفره الإدارة العليا في الهيئة أسهم في توفير بيئة عمل صديقة ومرنة وإيجابية للمرأة الإماراتية، وتبني تشريعات وقوانين داخلية داعمة وسياسات متطورة تتيح لها مواصلة التقدم والتطور.

وقلن إن الموظفات الإماراتيات سجلن قصص نجاح ملهمة في مجال ابتكار حلول مستدامة، وتعزز تميز الهيئة على مستوى العالم.

خولة المهيري

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي: «يجسد شعار هذا العام (يداً بيد نحتفي بالخمسين) رحلة عطاء ممتدة، أسهمت خلالها المرأة الإماراتية بكل اقتدار في مسيرة البناء والتنمية.

فالمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك، يستلهم من الماضي عزيمته للمضي بثقة نحو مئوية تُشرق بإنجازات بنات زايد، وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، أصبحت ابنة الإمارات مثالاً يحتذى في التميز وتحمل المسؤولية، وشريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة، تسهم في رسم ملامح وطن يفاخر العالم بإنجازاته.

وأضافت مريم المطيوعي، نائب الرئيس - الموارد البشرية: «أسهم الدعم اللامحدود الذي توفره الإدارة العليا في الهيئة في توفير بيئة عمل صديقة ومرنة وإيجابية للمرأة الإماراتية، وتبني تشريعات وقوانين داخلية داعمة وسياسات متطورة تتيح لها مواصلة التقدم والتطور، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الاجتماعية، وتعزيز جودة حياتها الأسرية والمهنية.

وحضورها اللافت في المحافل الوطنية والعالمية. وقد بلغت نسبة الموظفات اللواتي يشغلن مناصب إدارية 56.5 %، وهي من بين الأعلى عالمياً، وتشغل الإماراتيات الغالبية العظمى من هذه المناصب».

أمل كوشك

وقالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس – التسويق والاتصال المؤسسي: «أثبتت موظفات الهيئة الإماراتيات تفوقهن في ترك بصمة إيجابية واضحة في مجالات عملهن كافة، وخاصة في مجال العمل المناخي، ورفع مستوى الوعي حول أهمية مشاركة الجميع في خفض البصمة الكربونية. وتعمل الموظفات على إيجاد قيمة مضافة تدعم مساهمة الهيئة في تحقيق رؤية (نحن الإمارات 2031) و(أجندة دبي الاجتماعية 33).

من جانبها قالت المهندسة هيفاء بوسمرة، خبير- قطاع نقل الطاقة: «وبفضل ريادة الهيئة في مجال التحول الرقمي وتبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وإيمان الإدارة العليا في الهيئة بقدرات الموظفات الإبداعية وطاقتهن الخلّاقة، سجلت الموظفات الإماراتيات قصص نجاح ملهمة في مجال ابتكار حلول مستدامة، تعزز تميز الهيئة على مستوى العالم».

فاطمة الجوكر

وقالت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية: «مدعومة برعاية وتشجيع الإدارة العليا في الهيئة، تعمل اللجنة النسائية على دعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة ممكّنة للمرأة الإماراتية في مختلف المناصب والقطاعات، وتشجيعها على أداء دورها الأساسي والمؤثر في استشراف وصنع المستقبل المستدام.

وبفضل دعم القيادة الرشيدة ورؤية دولتنا الطموحة، أثبتت المرأة الإماراتية، أنها شريك رئيس في مسيرة النهضة والتقدم في مختلف القطاعات».

عائشة النعيمي

وقالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار: «توفر الهيئة لموظفاتها الإماراتيات الفرص لصقل خبراتهن ومعارفهن، وتعمل على إشراكهن في اتخاذ القرار وتحقيق المساواة بين الجنسين وتأهيلهن للمناصب القيادية.

وتحفيزهن على مواصلة التعليم ونيل أرقى الشهادات الجامعية داخل الدولة وخارجها، وتعزيز مشاركتهن في المحافل الدولية، والارتقاء بكفاءة أدائهن ومسيرتهن المهنية، لمواصلة حصد الجوائز وتحقيق مؤشرات التنافسية المحلية والعالمية».

استثمار

وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي رئيس مجلس شباب الهيئة: «تستثمر الهيئة في كوادرها كافة، خاصة الكوادر النسائية والشابة، وتزودهم بالمهارات التقنية والمعارف النوعية، ليتسنى لهم تحويل التحديات إلى فرص واعدة.

والتسلح بالأدوات اللازمة لمواكبة أحدث التقنيات والتكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة، ليكونوا حجر الأساس في التنمية المستدامة والشاملة. وتستقطب الهيئة الشابات الرائدات، وتلتزم بتطوير معارفهن وخبراتهن، وتهيئتهن لتولي المهام القيادية».

عائشة المزروعي

وقالت عائشة عبدالله العسم المزروعي نائبة رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تتعاون اللجنة النسائية مع الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم الفعاليات المجتمعية والمهنية والتخصصية، وزيارات المقارنات المعيارية لتبادل أفضل المعارف والتجارب، وتحفيز مشاركة الموظفات في الأعمال التطوعية والإنسانية.