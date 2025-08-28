أحمد النعيمي: قيادتنا الرشيدة وضعت تمكين «الإماراتية» في صميم أولويات التنمية

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن المرأة الإماراتية استطاعت، بدعم قيادتنا الرشيدة ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن تتحول من متلقية للفرص إلى صانعة لها، ومن مشاركة في مسيرة الوطن إلى قائدة في رسم ملامح مستقبله.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إنه تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، نحيي مسيرة وطنية امتدت منذ عام 1975، وضعت فيها قيادتنا الرشيدة تمكين المرأة في صميم أولويات التنمية.

وأشار إلى حرص دائرة المالية في عجمان على الإسهام في هذه المسيرة، فكانت الكوادر النسائية جزءاً من منظومة التطوير المالي منذ البدايات، وواصلن التقدم حتى أصبحن اليوم في مواقع قيادية في الدائرة يسهمن في رسم السياسات وقيادة الابتكار المالي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والكفاءة.