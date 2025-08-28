عبدالله آل حامد: «الإماراتية» شريك محوري في صياغة مستقبل الوطن

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن المرأة الإماراتية باتت اليوم شريكاً محورياً في صياغة مستقبل الوطن وفاعلاً في رسم معالم نهضته الشاملة وتقدمه.

وأضاف معاليه، أن ابنة الإمارات تمثل نموذجاً يُحتذى به في العطاء والإبداع، حيث تساهم بكفاءة عالية في ترسيخ اقتصاد المعرفة وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية.

وقال معاليه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن الإمارات حققت تقدماً نوعياً في تمكين المرأة بفضل دعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

حيث أولى سموه المرأة كل الرعاية، وجعل من تمكينها جزءاً أساسياً من مسيرة التقدم الوطني حتى باتت شريكاً أصيلاً في صياغة السياسات الوطنية، منوهاً بأن إنجازاتها المتواصلة تعكس عمق الثقة التي تحظى بها من قيادتنا والمجتمع، وتجسد روح الطموح والتفاؤل التي تميز ابنة الإمارات في مواجهة تحديات المستقبل لبناء غدٍ أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

وتوجه معاليه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدورها الريادي في تمكين المرأة، وتعزيز حضورها على الساحتين الوطنية والعالمية.