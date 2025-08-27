ميثاء بو حميد: يوم المرأة الإماراتية احتفاء بمسيرة وطن

قالت الدكتورة ميثاء بو حميد المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام: يأتي يوم المرأة الإماراتية كل عام ليؤكد أنه ليس مجرد مناسبة للاحتفاء، بل هو عنوان لمسيرة وطن جعل من تمكين المرأة ركناً أصيلاً في مشروعه الحضاري منذ البدايات الأولى، إنه يوم يترجم رؤية قيادة آمنت بأن نهضة الدولة ترتبط بقدرة ابنة الإمارات على الإبداع والريادة وصناعة المستقبل.

وأضافت إنه في هذا اليوم، نستعيد فصلاً استثنائياً من قصة ملهمة كتبتها المرأة الإماراتية بعزيمتها وإصرارها، قصة ارتقت لتصبح نموذجاً يحتذى به عربياً وعالمياً، لما تصنعه الإرادة حين تلتقي برؤية طموحة.

وأكدت أن ابنة الإمارات لم تكتفِ بعبور الفرص المتاحة، بل حوّلتها إلى منصة إنجاز، لتقف اليوم في مواقع صنع القرار، وفي الميادين العلمية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، حاملة رسالة شراكة متوازنة جعلت من دولتنا نموذجاً في الريادة العالمية.

وأفادت الدكتورة بو حميد بأن التجربة الإماراتية تميزت بعمقها وفرادتها، إذ لم تُعامل المرأة بوصفها استثناءً، بل كدعامة راسخة في بناء التنمية. هذا النهج الذي أرساه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعل من تمكين المرأة خياراً حضارياً لا غنى عنه لبناء وطن قوي وعصري.

وعلى خطاه، برز الدور الرائد لأم الإمارات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي مثّلت برؤيتها الحكيمة وحنانها وإيمانها العميق بالمرأة الركيزة الأولى لمسيرته، فكانت حاضنةً لعطائها، وملهمةً لنجاحاتها، ورافعةً لوصولها إلى أرفع المستويات.

وقالت، اليوم، نرى المرأة الإماراتية تسطر إنجازاتها في مختلف الميادين، في قيادة المؤسسات وصناعة القرار، وفي المحافل الدولية والفضاء والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والثقافة، وفي بناء أسرة واعية تسهم في ترسيخ قيم المجتمع وهويته؛ تثبت للعالم أن الهوية الأصيلة قادرة على أن تتسع للريادة العالمية، وأن الجذور كلما كانت أعمق، كان الحضور في المستقبل أقوى.

وأضافت: في هذا اليوم، نجدد العهد بمواصلة المسيرة، لنظل أوفياء للرؤية الحكيمة التي جعلت من دولة الإمارات منارة للعدالة والتوازن والريادة الإنسانية.