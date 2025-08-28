عبدالله النعيمي: ركيزة أساسية وقوة دافعة للتقدم والابتكار

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس يمثل مناسبة وطنية لتكريم المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة بناء الوطن، موضحاً أنها ليست مجرد شريك في التنمية، بل ركيزة أساسية وقوة دافعة للتقدم والابتكار.

وأوضح النعيمي في تصريح بهذه المناسبة أن المرأة الإماراتية أثبتت عبر العقود الماضية قدرتها على التميز وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات لتصبح نموذجاً للإبداع والإصرار والتميز بما يعكس التزامها العميق بدعم مسيرة الدولة وتحقيق أهدافها الطموحة.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ تأسيسها أولت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة وتوفير فرص متساوية لها في مختلف القطاعات، وأسفرت هذه السياسات الرائدة عن إنجازات باهرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، حيث تؤدي المرأة الإماراتية دوراً محورياً في مختلف جوانب الحياة الوطنية، بدءاً بالعمل المجتمعي والثقافي، وصولاً إلى المناصب القيادية والابتكار العلمي والاقتصادي.