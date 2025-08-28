مسؤولون: المرأة الإماراتية ركيزة نهضتنا ونموذج يحتذى

أكد مسؤولون أن الإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية تعكس الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة التي جعلت من تمكينها ركناً أساسياً في مسيرة الدولة التنموية، وأن النهوض بدورها مشروع وطني متكامل يعكس تلاحم أفراد المجتمع.

وأشاروا إلى أن المرأة الإماراتية تواصل تحقيق الإنجازات السبّاقة بجدارة واقتدار حتى أصبحت سفيرة قصة نجاح دولة الإمارات وركيزة من ركائز النهضة ونموذجاً عالمياً يحتذى في جميع الميادين.

محمد البادي

وقال معالي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا: «إن المكانة الرائدة للمرأة الإماراتية في ظل رؤية القيادة الرشيدة، تتجاوز مجرد تمكينها شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وقيادة المسيرة التنموية، إلى إكرامها وتبجيلها ومنحها الثقة الكاملة والرعاية الشاملة، وهو نهج أصيل مستمد من التعاليم الدينية والقيم الإماراتية النبيلة».

وقال معاليه: «إن ثمار هذه الرؤية السديدة تجلت في الإنجازات الاستثنائية والبصمات النوعية التي حققتها ابنة الإمارات في مختلف المجالات الاجتماعية والمهنية محلياً ودولياً».

وأضاف أن احتفال هذا العام يكلل خمسين عاماً من العطاء والتمكين، تجسدت خلالها رؤية الدولة في تفعيل دور المرأة وإشراكها في جهود التنمية وإسناد المناصب الرفيعة والمسؤوليات الكبرى إليها، إلى جانب دورها المحوري في تنشئة الأجيال على القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، باعتبارها المربية الأساسية والركيزة الرئيسة في غرس هذه القيم، وهو دور يعززه التراث الغني والتقاليد الراسخة، فضلاً على الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

وقال معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نعتز من خلالها بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أرست دعائم تمكين المرأة الإماراتية منذ خمسة عقود».

وأضاف الشامسي في كلمة له بهذه المناسبة أن شعار هذا العام «يداً بيد نحتفي بالخمسين» يأتي احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، ويؤكد توجه الإمارات الاستراتيجي المتمثل في أن المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية، وأنها نموذج رائد وملهم للمرأة إقليمياً وعالمياً.

وقال: «سنظل دائماً نفخر بما تقدمه المرأة الإماراتية من إسهامات متميزة وما تحققه من إنجازات في مختلف مجالات العمل المؤسسي، بدعم غير محدود من قيادتنا الحكيمة».

دعم كبير

عمر الدرعي

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: «إن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات المرأة التي حققت نجاحات بارزة في مختلف المجالات، وأسهمت بدور محوري في مسيرة التنمية، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

وأضاف أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها وريادتها في ميادين الأسرة والمجتمع والعلم والمعرفة، وتبوأت أرفع المناصب، لتبقى مصدر فخر واعتزاز للوطن.

محمد العلماء

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية تعكس الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة التي جعلت من تمكينها ركناً أساسياً في مسيرة الدولة التنموية، فهيأت لها بيئة داعمة أطلقت قدراتها وأسهمت في حضورها الفاعل بمختلف القطاعات، حتى غدت شريكاً رئيساً في تقدم الوطن وبناء مجتمع مزدهر قادر على صناعة المستقبل وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

تلاحم أفراد المجتمع

وأشار إلى أن الجهود الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، شكلت خطوات فارقة في الارتقاء بمسيرة المرأة الإماراتية، من خلال المبادرات النوعية التي كرست حضور المرأة في قلب مشاريع التنمية، ومكنتها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، حتى تبوأت مناصب قيادية مرموقة، وأسهمت في الارتقاء بجودة الحياة.

مناسبة عزيزة

طارق لوتاه

من جانبه قال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة عزيزة على قلوبنا، وفرصة نجدد فيها تقديرنا العميق لبنات الوطن اللواتي أثبتن حضوراً فاعلاً، وأدّين دوراً محورياً في مسيرة العمل الوطني في جميع مراحلها، وكنّ في طليعة كل إنجاز تحقق، وشريكاً في كل قصة نجاح شهدتها دولتنا الحبيبة، وركيزة أساسية في استقرار المجتمع وتقدمه».

وأضاف: «نجدد التزامنا بمواصلة تمكين المرأة، لاعتبار التمكين من أهم أولويات قيادتنا الرشيدة، وأنه روح الاتحاد ورهانه الكبير لبناء مستقبل وطننا الزاهر؛ لأننا على قناعة راسخة بأن المرأة الإماراتية قادرة على المساهمة الفعالة في بناء مستقبلنا المشرق، والمشاركة الإيجابية في صنع القرارات الوطنية لتحقيق أهداف وطموحات وتطلعات شعب الاتحاد».

وقال سامي محمد بن عدي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن يوم المرأة الإماراتية هو فرصة للتعبير عن خالص تقديرنا لمسيرة استثنائية انطلقت قبل خمسين عاماً على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم جميعاً.

والتي تعززت من خلال تأسيس الاتحاد النسائي العام في عام 1975م برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إيماناً منهم بأن ابنة الإمارات شريكة مخلصة في مسيرة تقدم وطننا الغالي وإرساء دعائم نهضته.

والذي كان نقطة انطلاق لمسيرة المرأة الإماراتية الزاخرة بالإنجازات على امتداد خمسين عاماً في جميع المجالات: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها.

محطة وطنية

غنام المزروعي

وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية للاعتراف بعطاء المرأة ودورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الشاملة للدولة.

وقال إن ما نشهده اليوم من حضور قوي للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات هو ثمرة رؤية قيادية آمنت بإمكاناتها، واستثمرت في تمكينها، وحرصت على إشراكها شريكاً أساسياً في بناء مستقبل الوطن.

وأضاف أنه في يوم المرأة الإماراتية هذا العام، نفتخر بإنجازات بنات الإمارات، ونحن نحتفل تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، الذي يعكس عمق الشراكة المجتمعية ويجسد تقدير القيادة الرشيدة لدور المرأة في مسيرة بناء الوطن وتقدمه.

عرفان

محمد الفلاحي

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يمثل عرفاناً بالدور الحيوي الذي تقوم به ابنة الإمارات في سبيل بناء ونهضة الوطن باعتبارها شريكاً رئيساً في عملية البناء والتنمية بإسهاماتها الريادية وما تحققه من إنجازات في مختلف المجالات.

وأشار الفلاحي إلى الأثر الكبير لمبادرات المرأة الإماراتية في مجالات العمل الخيري والتطوعي والاجتماعي، وتفاعلها الإيجابي مع القضايا الإنسانية حول العالم والتي تعد مصدر فخر وإعزاز لدولة الإمارات.

حيث سجلت حضوراً فاعلاً في ساحات العطاء الإنساني، وبادرت بالوصول إلى المتضررين والمتأثرين في أكثر المناطق اضطراباً وأشدها هشاشة، وشاركت في تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لهم، لتكون رمزاً للبذل والعطاء والخير ودعم المحتاجين حول العالم.

موزة السويدي

من جانبها أكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي آمنت -منذ تأسيس الدولة- بدورها شريكاً أساسياً في التنمية والازدهار.

وأضافت أن تخصيص يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفاء بعطاء المرأة الإماراتية هو تأكيد على رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم المرأة وتعزيز دورها في جميع القطاعات، وهو أيضاً مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل ترسيخ مكتسبات التوازن بين الجنسين، وتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الملف الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

سفيرة نجاح

محمد الشحي

وأكد محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، أن المرأة الإماراتية تواصل تحقيق الإنجازات السبّاقة بجدارة واقتدار حتى أصبحت سفيرة قصة نجاح دولة الإمارات في مختلف الميادين، وراوية سرديتها الملهمة عبر مختلف المنصات، وأضحت منجزاتها التي تحققها في كل المجالات محل إشادة الجميع، ومنها الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال: «الإسهامات المتميزة والمستمرة للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، والمكتسبات التي حققتها بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة في المؤشرات كافة؛ كونها شريكة في التنمية، رسخت المكانة الريادية لدولة الإمارات على الساحة العالمية. وتجربتها اليوم محور اهتمام العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التنموية الأممية والعالمية».

ميثا السويدي

وأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن ما حققته المرأة الإماراتية على مدى عقود وخلال 50 عاماً من إنشاء الاتحاد النسائي العام، يمثل ترجمة عملية لرؤية استراتيجية شاملة وضعتها القيادة الرشيدة للدولة.

ونتيجة حتمية لما حظيت به المرأة في دولة الإمارات من دعم ورعاية ومساندة دائمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت إن المرأة الإماراتية في يومها هذا شريكة أساسية في تخيل وتخطيط وتنفيذ المستقبل الطموح الذي تتطلع إليه دولة الإمارات، ومساهمة فاعلة في تعزيز تلاحم وتقدم ورقي مجتمعها وتحفيز شرائحه كافة من خلال قصص نجاحها الملهمة، وإنها بعملها على رؤى واستراتيجيات وسياسات متكاملة، وفي مجالات مستقبلية حيوية، ولا سيما الإعلام، تمثل منارة للإنجاز والتميز ونموذجاً حياً لقيم ووعي وطموح الإنسان والمجتمع في دولة الإمارات.

ركيزة أساسية

طارق الوحيدي

وقال طارق الواحدي الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية لتكريم المسيرة الحافلة بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية على مدى خمسين عاماً من تأسيس الاتحاد النسائي العام، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتكامل جهود المؤسسات والمجتمع، وتجسيداً لوحدة الجهود الوطنية في دعم وتمكين المرأة وفتح آفاق أوسع أمامها للإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية».

وأضاف: «نؤكد في 7X أن تمكين المرأة ركيزة أساسية في توجهاتنا الاستراتيجية، حيث نعمل على تحويل هذه القيم إلى مبادرات عملية تعزز حضورها في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية ونؤمن أن هذا التمكين يشكل رافداً رئيساً لتنافسية الدولة على المستوى الدولي ودفع عجلة الابتكار.

لذا نحرص على توفير بيئة عمل متكاملة تمنح الكوادر النسائية فرصاً حقيقية لتولي مواقع قيادية وصنع القرار، مساهمين بذلك في ترسيخ دورها الحيوي في مستقبل الوطن.

نموذج دولي

فاطمة الكعبي

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي رئيسة مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: «إن دولة الإمارات عززت مكانتها نموذجاً دولياً وإقليمياً متقدماً في تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، وإن تصدر الإمارات في مؤشرات المساواة العالمية يعكس رؤية القيادة والتزام الدولة بتمكين المرأة».

وأوضحت الجمعية أن تصدر الإمارات في مؤشرات المساواة العالمية جاء نتيجة لجهود تشريعية وسياسات مؤسسية متكاملة، حيث أصدرت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 قانوناً وتعديلاً شملت مجالات العمل، المشاركة السياسية، القضاء، الأجور، الحماية، حرية التنقل، الملكية، المعاشات التقاعدية، وريادة الأعمال. وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي: «إن هذه المنظومة التشريعية والسياسات المتكاملة تعكس التزام الدولة الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز دورها في القطاعات كافة».

دعم كبير توليه القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع

المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة التنمية

الإمارات في صدارة المؤشرات الدولية لتمكين المرأة