«البيان» تواكب الموسم الجديد بحُلّة مميزة

تصدر صحيفة «البيان» اعتباراً من اليوم بحلة مميزة في العدد الرئيس، إضافة إلى ملحقي «البيان الاقتصادي» و«البيان الرياضي»، لتواكب الموسم الجديد بالمواضيع الخاصة والمتميزة التي تثري القارئ بالأخبار المكثفة والمتابعات المشوقة. وإضافة إلى الحوارات والتحقيقات والاستطلاعات، تنشر «البيان» العديد من الصفحات المتخصصة التي تحقق تطلعات القارئ إلى إعلام وطني هادف.

حوارات

حصة بوحميد:

ـــ خطط لتعديل الضمان الاجتماعي

ـــ قاعدة بيانات للأسر المنتجة قريبا

ـــ دليل لخدمات الطفولة وسياسة شاملة لتشغيل أصحاب الهمم

البيان الإقتصادي

ـــ رئيس تنفيذي «هيئة الأوراق»:6 محاور لتطوير سوق رأس المال الإسلامي

ـــ وراء الأحداث

البيان الرياضي

ـــ الزمن الجميل

خمس الحواس

ـــ حبيب الصايغ:حراكنا الثقافي أحد أهم متطلبات 2021

ـــ الصناعات التحويليةطاقات كامنة تترقب المزيد من التحفيز

استطلاعات

ـــ زيادة كاميرات المرور رادع للمخالفين

ـــ مصادرة أموال «الإخوان» تجفف الإرهاب

صفحات متخصصة

ـــ مع الناس

ـــ حبر وعطر

البيان الصحي

ــ تطوير خدمات صحة مدرسية كفؤة

ـــ "نبضات" تنقذ حملتين لعلاج أطفال مصر والمغرب