دبي للطيران.. خطوات طموحة في رسم مستقبل الاستدامة

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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تنطلق غداً، فعاليات النسخة 18 لمعرض دبي للطيران 2023، بمشاركة أكثر من 1400 عارض من 148 دولة، إذ تجمع الإمارة كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء من العالم لاستشراف مستقبل واستدامة القطاع، فيما تمضي صناعة الطيران في دبي، بخطوات ثابتة وطموحة لرسم معالم مستقبل أكثر استدامة.

ويرسخ معرض دبي للطيران، ريادة الإمارة في الاستثمار بالطاقة منخفضة الانبعاثات، ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً لوقود الطائرات المستدام، حيث تدعم دبي الجهود العالمية لتسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي، فيما تتبنى الإمارة حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة والتغيرات المناخية وغيرها من القضايا المتعلقة بالاستدامة.

ومع انطلاق «دبي للطيران»، تتصاعد المؤشرات الإيجابية، حيث تستعرض الشركات المشاركة في نسخة 2023، أحدث التقنيات والمبتكرات التي ستسهم في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في قطاع الطيران. كما يسعى المشاركون في المعرض بنشاط إلى دعم سوق وقود الطيران المستدام والبحث عن فرص جديدة لاستخدامه.

ويتأهب العارضون وكبريات شركات التصنيع، لعقد صفقات مليارية خلال الحدث العالمي، فيما تركز دورة 2023 على متابعة النمو والابتكار في القطاع.

وتشكل النسخة الثامنة عشرة من معرض الطيران، فرصة لاستضافة الشركات من أنحاء العالم، لمناقشة الحلول التي أسهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لاسيما في الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير في عدد المسافرين من وإلى المنطقة. ويلعب معرض دبي للطيران، دوراً مهماً في تحفيز طلبيات شراء الطائرات ويشعل المنافسة بين إيرباص وبوينغ. ومن المتوقع أن تكون طيران الإمارات بطل المعرض هذا العام.

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