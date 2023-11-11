إيطاليا تستعرض ابتكاراتها في مجال الطيران والفضاء

المصدر: دبي - البيان

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تستعد إيطاليا لعرض تقنياتها المتطورة وحلولها المبتكرة في مجال صناعة الطيران والفضاء، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2023. وتشارك 40 شركة إيطالية، إلى جانب 22 عارضاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن الجناح الرسمي، بدعم من وكالة التجارة الإيطالية، بالإضافة إلى 9 شركات من منطقة بوليا الإيطالية، ضمن هذا الحدث، والذي يُعد أحد أهم التجمعات في العالم لقطاعات الطيران واستكشاف الفضاء والدفاع، بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال التنقل والطيران والفضاء.

وتسعى إيطاليا عبر مشاركتها في المعرض، إلى تقديم تشكيلة كبيرة تعزز مكانتها في إنتاج معدات الطيران.

وقال لور ينزو فأنارا سفير إيطاليا لدى الإمارات: يسعدني أن أرحب بالمشاركة المميزة لـ 22 شركة إيطالية تعمل في مجال التكنولوجيا الفائقة في معرض دبي للطيران، كما يؤكد هذا الحضور الإيطالي الكبير، على الأهمية التي توليها شركاتنا للسوق الإماراتية الجذابة، ولمعرض دبي للطيران.

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