الطيران العالمي يستكشف من دبي الفرص والاستثمارات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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يهبط الطيران العالمي في دبي غداً بحثاً عن الفرص في السوق الإماراتي وأسواق المنطقة التي باتت تقود النمو في صناعة الطيران العالمي، وذلك عبر بوابة معرض دبي للطيران 2023 الذي تنطلق فعالياته غداً بمشاركة أكثر من 1400 شركة، كما من المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار أرقام النسخة الماضية ليصل إلى أكثر من 110000 زائر.

ويركز معرض دبي للطيران هذا العام على مستوى التطور الكبير لناحية النمو والابتكار في القطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحقق في مختلف القطاعات ذات الصلة. كما يوفر المعرض منصة عالمية المستوى لتعزيز أوجه التعاون والتقدم التكنولوجي والابتكار.

ويحقق معرض دبي للطيران أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي نمواً لافتاً عاماً تلو الآخر، ولا سيما مع النجاح اللافت لدورة نوفمبر 2021 التي شهدت عقد صفقات تخطت قيمتها 74 مليار دولار واستقطبت أكثر من 104 آلاف زائر بزيادة نحو 50 % في عدد الزوار بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من 148 دولة.

وتشكل النسخة الثامنة عشرة من معرض الطيران فرصة لاستضافة الشركات من جميع أنحاء العالم، لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير في عدد المسافرين من وإلى المنطقة. وتعد قطاعات الطيران والفضاء والدفاع من أبرز القطاعات المساهمة في نمو الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية، ويشارك أكثر من 1400 شركة عارضة، بما فيها 400 شركة مشاركة لأول مرة وأكثر من 80 شركة ناشئة تعمل في مجالات عدة تشمل الطيران التجاري والتنقل الجوي المتقدم والفضاء والدفاع، حيث تهدف إلى استعراض أحدث الحلول المبتكرة الهادفة إلى رسم ملامح مستقبل القطاع.

صفقات

ويلعب معرض دبي للطيران دوراً مهماً في تحفيز طلبيات شراء الطائرات ويشعل المنافسة بين إيرباص وبوينغ، ومن المتوقع أن تكون طيران الإمارات بطل المعرض هذا العام، وستحظى بقدر أكبر من الاهتمام، فبحسب تصريحات السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات؛ فإن الشركة تنوي شراء المزيد من الطائرات ذات الجسم العريض، والذي قال إن الشركة ستطلب نحو 100 إلى 150 طائرة، من أكبر طرازات إيرباص وبوينغ.

وتقترب شركة «طيران الرياض» السعودية الجديدة، التي تبني أسطولاً من «الصفر»، من تقديم طلب لشراء 100 طائرة طراز «بوينج 737 ماكس»، لتضيف طائرات المسافات القصيرة إلى أسطولها، كما تتواجد شركات طيران أخرى من المنطقة في سوق الطائرات الجديدة، حيث قالت الخطوط الجوية التركية إنها تريد مضاعفة أسطولها تقريباً إلى 800 طائرة في غضون عقد من الزمن. وتتفاوض شركة إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند، أيضاً على شراء طائرات عريضة الجسم لتوسيع خدمات الرحلات الطويلة، إذ إنه من الممكن الإعلان عن صفقة لشراء حوالي 20 طائرة بوينج 787 في معرض دبي.

ويستضيف معرض دبي للطيران 2023 مجموعة من المؤتمرات بمشاركة أكثر من 300 متحدث يقدمون نحو 80 ساعة من المحتوى التفاعلي الذي يرتقي بمستوى الحوار في المجالات الرئيسية للقطاع والتي تشمل الاستدامة، والنقل الجوي، والذكاء الاصطناعي، وطيران رواد الأعمال، وغيرها من المواضيع الأخرى. وذلك بهدف تعزيز فرص التواصل بين الحضور والمشاركين في المعرض، وذلك بما ينسجم مع مكانته باعتباره يجسد منصة دولية رائدة لأصحاب الأعمال لتعزيز الفرص نحو تشكيل مستقبل القطاع. وتشمل الفعاليات التي يتخللها المعرض، تقديم عروض يومية لـ 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم، تشمل عروضاً جوية وبرية. وتعد العروض الجوية من أكثر العروض شعبية لدى الشركات المصنعة في القطاع كونها تتيح لها الفرصة لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة في المعرض.

اصنع في الإمارات

يركز معرض دبي للطيران 2023 على دعم حملة «اصنع في الإمارات»، وذلك من خلال توفير منصة مخصصة للشركات العالمية لاستكشاف المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية لكبار المسؤولين التنفيذيين، وتهدف المبادرة الجديدة إلى تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمصنعين في دولة الإمارات، وتقديم المشورة والتوجيه حول تأسيس مراكز تصنيع في الدولة.

تمثل فعالية فيستا، التي تقام بالتوازي مع معرض دبي للطيران، منصة مخصصة للشركات الناشئة في قطاع الطيران، وتتيح لها لقاء أبرز صناع القرار وأبرز المستثمرين على مستوى العالم، بهدف إطلاق وتنمية وتطوير تلك الشركات. وستشهد أيام المعرض مسابقات للشركات الناشئة، ومراكز إرشادية، وجلسات حوارية محفزة للفكر.

الفضاء

تتناول فعاليات الدورة الـ18 من معرض دبي للطيران، قطاع الفضاء باعتباره عنصراً رئيسياً لنمو مستقبل الدول وقطاع الطيران بشكل عام.

ويأتي ذلك بما ينسجم مع التوجه العالمي نحو استكشاف الفضاء وتعزيز نموه، إذ لا يقتصر هذا المجال على الحكومات أو شركات الطيران والدفاع، فلقد أدى تقدم التطبيقات الفضائية المبتكرة من قبل الشركات الخاصة والصناعات إلى إنشاء اقتصاد فضائي جديد، يتوقع أن تتجاوز قيمته 634 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لمؤسسة الفضاء.

يعود مؤتمر إدارة حركة الطيران العالمية بشكل حي ومباشر إلى معرض دبي للطيران، وذلك بعد النجاح الذي حظيت به النسخ الثلاث الأخيرة للمؤتمر. ويوفر المؤتمر منصة لإعادة التواصل بين مزودي خدمات الملاحة الجوية والهيئات العامة للطيران المدني، في سبيل مناقشة التحديات المشتركة والحلول والتطورات غير المتوقعة في هذه المرحلة الجديدة.

ويقدم المعرض منصة فريدة لاستكشاف الفرص الجديدة التي تقدمها هذه التقنيات الثورية، من التوصيل باستخدام طائرات الدرون إلى التاكسي الجوي، والتي تغير طريقة تنقل المسافرين والبضائع. ويمكن للزوار الانضمام إلى أبرز الأسماء العالمية في مجال تطوير الطائرات من دون طيار وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية لاستكشاف مستقبل النقل الجوي الحضري.

ويستعرض مؤتمر التنوع والشمولية أهمية تأسيس ثقافة تقدر وتدعم الواقع السكاني الجديد. ويهدف المؤتمر إلى الاحتفاء بالإنجازات وتعزيز الوعي، وتقديم منصة لمشاركة الأفكار وأفضل الممارسات والاستراتيجيات في سبيل النمو الناجح.

وينطلق مؤتمر الإمارات للجدارة والسلامة، الذي يقتصر على المدعوين فقط، لمدة يومين ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2023، والذي تستضيفه وزارة الدفاع، وبمشاركة الهيئات التنظيمية من القطاعين العسكري والتجاري لمناقشة أحدث مبادرات السلامة.

تم تصميم هذا البرنامج خصيصاً للمساهمة في إعداد الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران. ويمكن لطلاب الكليات والجامعات والأكاديميات حضور اليوم الأخير من معرض دبي للطيران والتواصل مع الجهات العارضة واستكشاف الفرص في قطاع الفضاء والطيران. كما ستتاح لهم فرصة تجربة أحدث التقنيات على أرض الواقع، بهدف إلهام الشباب الإماراتي للانضمام إلى قطاع الفضاء والطيران في المستقبل.

يحتضن موقع معرض دبي للطيران منصة «سكاي فيو»، وهي ساحة تضم مدرجات للحضور وتتيح للزوار الاستمتاع بالعروض الجوية المذهلة للمعرض بين 13 - 17 نوفمبر. ويقدم المدرج إطلالات مثالية بقرب مهبط الطائرات، بالإضافة لفعاليات ممتعة تضفي المزيد من التميز والمرح مثل لقاء الطيارين، وعربات الطعام، والعروض الترفيهية الحية.

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