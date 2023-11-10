دناتا جاهزة لدعم وخدمة معرض دبي للطيران

المصدر: البيان

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أكملت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران والسفر، استعداداتها لأداء دورها المهم في معرض دبي للطيران 2023، الذي يقام في دبي وورلد سنترال من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وتعمل دناتا، الشريك الاستراتيجي الرئيسي لمطارات دبي، بالتعاون الوثيق مع السلطات والمنظمين لضمان عمليات آمنة وفعالة طوال إقامة الحدث. وقد خصصت دناتا أسطولاً كبيراً مكوناً من 100 قطعة من معدات الدعم الأرضي وأكثر من 30 موظفاً متخصصاً لضمان تقديم خدمات الدعم بسلاسةٍ تامة.

وسوف يقدم فريق الخدمات الفنية في دناتا الدعم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لمعدات الخدمات الأرضية خلال المعرض. وضمان إبقائها في حالة ممتازة، وتزويدها بالوقود وإعادة شحنها وغسلها وتنظيفها لدعم جميع العمليات. وسوف يشاهد العارضون وزوار معرض دبي للطيران جرارات دناتا الكهربائية المتطورة وهي تحرك بعضاً من أكبر الطائرات في العالم.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: " نتطلع إلى التواصل مع شركائنا ومجتمع الطيران الأوسع في معرض دبي للطيران، الذي يُعدّ واحداً من أهم فعاليات الطيران في العالم. ونحن نفخر بلعب دور حيوي في ضمان سير العمليات بكفاءة طوال اليوم. ويتجلى التزامنا بالسلامة والاستدامة والتميز في الخدمة بشكل كامل خلال الحدث، بما في ذلك استخدام جراراتنا العاملة بالكهرباء".

معدات الدعم الأرضي الكهربائية

يتطلب ضمان عمليات الإيرباص A380، أكبر طائرة ركاب في العالم، استخدام معدات دعم أرضية متطورة، مثل جرار الطائرات الكهربائي Kalmar TBL800e. وتلعب هذه الآلة القوية، التي لا تحتوي على قضيب قطر، دوراً مهماً في تحريك الطائرة العملاقة، حيث تقوم بالمناورة بعيداً عن موقف الطائرة لبدء تحركها وإقلاعها. ويعمل الجرار بكفاءة "خضراء"، وبطاقة 1000 كيلوواط، أي ما يعادل أكثر من 1340 حصاناً.

ويشاهد زوار معرض دبي للطيران أيضاً أحدث معدات الدعم الأرضي المبتكرة والمستدامة من دناتا، مثل جرار الطائرات الكهربائي TLD TPX100e غير المحتوي على قضيب قطر. ويمكن لهذا الجرّار المتطور دفع طائرات يصل وزنها إلى 100 طن، بحجم طائرة إيرباصA321neo أو بوينج 737-10.

دناتا مساهم رئيسي في صناعة الطيران بالدولة

تواصل دناتا، منذ تأسيسها في عام 1959، لعب دور مهم في صناعة الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويزيد عدد موظفي مجموعة دناتا حالياً على 23 ألفاً في الدولة، حيث تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لأكثر من 190 شركة طيران لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات.

وتقدم دناتا، على الصعيد العالمي، خدمات آمنة وعالية الجودة للمناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين وخدمات التجزئة في 38 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.

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