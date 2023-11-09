«كريساليون موبيليتي» تستعرض طائرتها الكهربائية «إنتجريتي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كريساليون موبيليتي»، الشركة الإسبانية لتطوير أحدث ابتكارات التنقل الكهربائي وأكثرها كفاءة وأماناً واستدامة، عن نيتها المشاركة لأول مرة في نسخة هذا العام من «معرض دبي للطيران»، آملة بجذب أنظار العالم إلى طائرتها الكهربائية الجديدة «إنتجريتي» التي تعمل بتقنية الإقلاع والهبوط العمودي.

وقال كارلوس بوفيديا ري، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي: «معرض دبي للطيران» يوفر منصة عالمية تستعرض أحدث التطورات الثورية التي يشهدها قطاع أعمالنا، ونحن متحمسون لتسليط الضوء على ما تمتلكه طائرة «إنتجريتي» من إمكانيات ومزايا تتوافق على نحو مثالي مع برامج الاستدامة المعتمدة في المنطقة. وطورت «كريساليون موبيليتي»، المعروفة سابقاً باسم «يومايلز نيكست»، طائرة «إنتجريتي» بهدف نقل الركاب والبضائع بين مختلف المواقع والمدن، بما يساهم في ترك بصمة مؤثرة لها في عالم التنقل الجوي وخدمات الطوارئ الطبية وشحن البضائع ونقل السياح.

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