«آر تي إكس» تستعرض تقنيات تحويلية لمنظومة طيران أكثر ترابطاً واستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

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تستعد شركة «آر تي إكس»، المتخصصة في مجال الطيران والدفاع، لعرض مجموعة واسعة من قدراتها التجارية والدفاعية في «معرض دبي للطيران 2023». وستسلّط «آر تي إكس» خلال الدورة الحالية من المعرض الضوء على هيكليتها الجديدة التي تم الكشف عنها مؤخراً نتيجة إعادة التنظيم الاستراتيجي لشركاتها – ريثيون، وكولينز أيروسبيس، وبرات آند ويتني – والذي يهدف إلى تلبية التزاماتها تجاه عملائها بشكل أفضل، وإبراز القوة المشتركة لقدرات شركاتها. وستعرض الشركة أيضاً أحدث تقنياتها في مجالات العمليات الميدانية، والتي تسهم في إنشاء منظومة طيران أكثر ترابطاً واستدامة، كما ستعكس التزامها بإنشاء قدرات صناعية مستقلة وتطوير المواهب المحلية في المنطقة.

وستستعرض «آر تي إكس» أيضاً خبراتها في تطوير تقنيات الدفاع المتقدمة للعمليات الميدانية المترابطة، والهيمنة الجوية، والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار، والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.

وقال فهد محمد المهيري، مدير عام شركة «ريثيون الإمارات»، إحدى شركات «ريثيون» التابعة لشركة «آر تي إكس»: «نحن نتطلّع لعرض مجموعتنا الواسعة من التقنيات المتطورة والتحويلية في «معرض دبي للطيران» هذا العام للمساهمة في بناء عالم أكثر أماناً وسلامة. وتمثل مشاركتنا دليلاً على التزامنا بتعزيز القدرات الدفاعية والتكنولوجية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وسعينا للارتقاء بقطاع الطيران، وتعزيز أنظمة الاتصال والاستدامة، وذلك بالاستفادة من خبرة «آر تي إكس» الواسعة في مختلف المجالات، بما في ذلك أجهزة الاستشعار، وأنظمة الاتصالات الآمنة، والشبكات المرنة، والذكاء الاصطناعي، والمستجيبات».

وقالت أمل عثمان، المدير العام لشركة «كولينز أيروسبيس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إحدى الشركات التابعة لشركة «آر تي إكس»: «نطوّر في «آر تي إكس» الابتكارات التي ستُعيد تعريف قطاع صناعة الطيران من أجل مستقبل أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة».

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