الخطوط الجوية القطرية تشارك في المعرض

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023، حيث تستعرض ثلاث طائرات من أسطول طائراتها الحديث والمتطور وهي: طائرة بوينغ B787 - 9، طائرة ايرباص A350 - 1000 وطائرة جلفستري.

G650ER وتتطلع الناقلة الوطنية لدولة قطر للترحيب بالإعلاميين ومحبي الطيران على متن طائراتها المعروضة للتعرف على أحدث التكنولوجيا والابتكارات في عالم الطيران.

وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يعد معرض دبي للطيران منصة مثالية لعرض آخر الابتكارات في عالم الطيران.

وكعادتها، تتمتع الخطوط الجوية القطرية بحضورٍ قوي وبارز في المعرض، حيث تستعرض نخبة من طائرات أسطولها المميز والمجهز بأحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة وهي: طائرة جلفستريم G650ER من أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال، إضافة إلى طائرة بوينغ B787 - 9 دريملاينر طويلة المدى، وطائرة من طراز إيرباص.A350-1000 نتطلع إلى الترحيب بجميع شركائنا والزوار الكرام في شاليه الخطوط الجوية القطرية خلال معرض دبي للطيران هذا الشهر». وتعد القطرية لطائرات رجال الأعمال أكبر مالك ومشغل تجاري في العالم لطائرات جلفستريم G650ER مع امتلاكها لـ15 طائرة من الطراز نفسه.

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