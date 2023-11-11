«ليوناردو» تبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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تشارك شركة «ليوناردو» في فعاليات معرض دبي للطيران 2023، حيث تسلط الضوء على اختصاصاتها الأساسية وابتكاراتها في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتتمتع شركة «ليوناردو» بحضور يمتد لأكثر من 50 عاماً في الإمارات، التي تمثل أحد أكبر أسواق التصدير للشركة، مع مجموعة متنوعة للغاية من المنتجات والخدمات والتعاون في القطاعين المدني والدفاعي، فهناك أكثر من 100 طائرة عمودية يتم استخدامها لنقل كبار الشخصيات، ودعم صناعة الطاقة وخدمات الإنقاذ والأمن، وذلك ضمن أحد المراكز اللوجستية الرئيسية، التي أنشأتها شركة «ليوناردو» مع الشريك المحلي «طيران أبوظبي».

وفي الوقت الحالي تهدف شركة «ليوناردو» إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الإمارات، بالإضافة إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية في المجالين الصناعي والتكنولوجي، وتدريب المهنيين ذوي المهارات العالية.

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