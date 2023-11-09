«دبي للطيران» يعزز فرص الأجيال ويدعم الصناعة المحلية

المصدر: دبي - البيان

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يشكل معرض دبي للطيران 2023، منصة مثالية لاستقطاب المبتكرين والمبدعين، وتوظيف أفكارهم في تحقيق تغييرات جوهرية على مستوى قطاعي الدفاع والطيران، إذ يجمع الحدث رواد قطاع الطيران والمبتكرين، لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص، مع تسليط الضوء على حملة «اصنع في الإمارات».

ويسهم المعرض بتسريع عملية التحول من خلال تعزيز الابتكار والتعاون لرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران. ومن المقرر أن يكون هذا الحدث، بمثابة بوابة للمواهب الناشئة، ومركزاً لقادة القطاع، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

ويشمل برنامج الفعالية هذا العام، مجموعة واسعة من الجلسات، بهدف إلهام الشباب، وتمكينهم في قطاع الطيران، عبر تزويد الطلبة والخريجين المتميزين والمبدعين من الشباب بالمعارف التي تساعدهم على تمهيد طريقهم المهني في مجال الطيران. وهناك جلسات توجيهية، يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع، يناقشون خلالها خطط التوظيف الخاصة بهم، ما يتيح الفرصة للباحثين عن العمل، للاطلاع على المتطلبات الوظيفية الخاصة بتلك الوظائف. وسيستعرض رواد القطاع خلال مشاركتهم في المعرض، تجاربهم وأفكارهم بشأن المسارات الوظيفية في قطاع الطيران، مع التركيز على العلوم الأساسية، والمؤهلات الهامة، والفرص الوظيفية الناشئة، فضلاً عن توجيه المحترفين الطموحين نحو مستقبل واعد، لا سيما في ظل التقدم الذي نشهده في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتسجل وكالة الإمارات للفضاء حضورا قويا في المعرض ، وقال إبراهيم القاسم نائب المدير العام للوكالة : «تهدف منصة «NextGen» إلى إعداد قادة المستقبل في قطاع الطيران، وتسهم في توفير فرص استثنائية لطلاب الجامعات ذات الكفاءات العالية في دولة الإمارات الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية في مجالي الطيران والفضاء، وتعكس مشاركتنا التزامنا ودعمنا الراسخ لكافة المبادرات التي تهدف إلى دعم الأجيال القادمة في القطاع».

اصنع في الإمارات

كما يركز المعرض على دعم حملة «اصنع في الإمارات»، وذلك من خلال توفير منصة مخصصة للشركات العالمية لاستكشاف المزايا التنافسية التي توفرها دولة الإمارات، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية لكبار المسؤولين التنفيذيين، وتهدف المبادرة الجديدة إلى تعزيز التواصل بين الشركات العالمية والمصنعين في دولة الإمارات، وتقديم المشورة والتوجيه حول تأسيس مراكز تصنيع في الدولة.

وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «نستعرض خلال مشاركتنا في المعرض مزايا بيئة الأعمال الجاذبة والتنافسية التي توفرها الإمارات للقطاع الصناعي، والتي نسعى لتكريسها عبر مبادرة «اصنع في الإمارات»، والتي تعمل على تعزيز مكانة الدولة بمجال الصناعات الحيوية والمتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تجمع المبادرة بين الابتكار والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة في الصناعات الوطنية، بما يشمل تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز وجذب الاستثمارات».

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