«سكاي فيو» توفر للزوار مشاهدة العروض الجوية

المصدر: دبي - البيان

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كشف معرض دبي للطيران 2023، عن عودة منصة «سكاي فيو» المبنية خصيصاً في مطار آل مكتوم الدولي، لتستقبل زوارها من الجمهور العام، بمن فيهم العائلات والأطفال، لمشاهدة أبرز العروض الجوية اليومية، على هامش المعرض الذي يُقام بين 13-17 نوفمبر الجاري.

ويمكن لزوار المنصة متابعة العروض المشوقة من مدرج الطيران مباشرةً، حيث يجتمع أفضل الطيارين في العالم لاستعراض قدراتهم في قيادة الطائرات العسكرية المتطورة، والطائرات الخاصة الفاخرة، وبعض أبرز الطائرات التجارية على مستوى العالم.

وتشمل قائمة الفرق الجوية المشاركة في الفعالية كلاً من: فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية، التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، وفريتشي تريكولوري، فريق العرض الجوي التابع للقوات الجوية الإيطالية.

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