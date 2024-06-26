الناقلات الوطنية تشغل 6.1 ملايين مقعد مُجدْوَل في يونيو

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  • (دبي – لؤي عبدالله)
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شغلت الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» أكثر من 6.15 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال يونيو الجاري مقارنة مع 5.64 ملايين مقعد خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 9%، وفقاً لبيانات لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

واستحوذت الناقلات الوطنية على 19.15% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط ككل، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في مطارات المنطقة سجلت 21.1 مليون مقعد مجدول خلال يونيو الجاري.

وكشفت البيانات أن «طيران الإمارات» شغلت خلال يونيو 3.16 ملايين مقعد مقارنة مع 3.07 ملايين مقعد في يونيو 2023 بنمو 2.9%، بينما شغلت «فلاي دبي» 1.19 مليون مقعد بنمو 11%، و«الاتحاد للطيران» شغلت مليون مقعد بنمو 29.4%، في حين شغلت «العربية للطيران» 793.6 ألف مقعد بنمو 11.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ بداية العام الجاري، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

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