فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى 10 وجهات صيفية ابتداءً من يونيو

المصدر: دبي - البيان

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تستعد فلاي دبي لاستئناف رحلاتها إلى مختلف وجهاتها الصيفية التي توفر للسياح من دولة الإمارات خيارات متنوعة اعتباراً من 14 يونيو، وذلك مع اقتراب فترة السفر الصيفية.

وبدءاً من هذا الصيف ستضيف الناقلة إلى شبكتها المتنامية عشر وجهات فريدة تشمل باتومي، كورفو، دوبروفنيك، ميكونوس، أولبيا وسانتوريني، كما تضم أحدث وجهة صيفية موسمية لفلاي دبي وهي سوتشي الروسية.

وتعليقاً على فترة السفر الصيفية المقبلة، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لفلاي دبي: «حرصنا في فلاي دبي على توفير المزيد من فرص السفر لركابنا خلال فترة الصيف المزدحمة. لقد شهدنا طلباً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية على مختلف وجهاتنا الصيفية الموسمية مثل بودروم ودوبروفنيك وميكونوس وسانتوريني، ومع استعدادنا لاستئناف هذه الوجهات، فإننا حريصون على توفير تجربة سفر مريحة لمسافرينا لاستكشاف هذه الوجهات الجميلة خلال موسم الصيف».

توفر هذه الوجهات خيارات واسعة للمسافرين الباحثين عن عطلات مليئة بالمغامرات في المدينة، أو إجازة مريحة على الشواطئ، أو استكشاف ثقافات متنوعة تلبي احتياجات الجميع.

تطل باتومي على البحر الأسود، وتوفر مزيجاً من الشواطئ البكر والشوارع الملونة للتنزه على طولها. يعد هذا المنتجع الساحلي الجورجي مكاناً يتوجب زيارته بفضل حيويته النابضة بالحياة.

لتجربة أجواء تركيا المثيرة، تأكد من زيارة المدن الساحلية الجميلة مثل بودروم وطرابزون. فبينما تتميز بودروم بقرى ساحرة وشواطئ خلابة لقضاء اليوم فيها، توفر طرابزون آثاراً قديمة ومناظر طبيعية خلابة يمكن للسياح استكشافها.

يمكن لأولئك الذين يبحثون عن بعض الراحة والاسترخاء على الشاطئ الاختيار من بين وجهات فلاي دبي الصيفية الموسمية في اليونان حيث توفر كورفو شواطئ مذهلة ومناظر جميلة لبساتين الزيتون القديمة بمناظرها الطبيعية الخلابة. بينما تشتهر مدينة ميكونوس بأجوائها المفعمة بالحيوية والأنشطة المائية، يمكن للزوار الاسترخاء على الشواطئ الهادئة لشاطئ أورنوس. وفي سانتوريني بهندستها المعمارية البيضاء الشهيرة ومناظر غروب الشمس الخلابة.

وفي كرواتيا تعد مدينة دوبروفنيك القديمة بجدرانها التي تعود للقرون الوسطى وأسطحها المصنوعة من الطين أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وقد حظيت بالكثير من الاهتمام كخلفية للعديد من إنتاجات هوليوود. استمتع بمقاهي دوبروفنيك الساحرة أو استمتع بالسباحة في المياه الصافية قبالة الساحل الدلماسي.

استكشف ماضي أولبيا القديم بمتاحفها الأثرية ومواقعها التاريخية بما في ذلك كنيسة سان سيمبليسيو أو استمتع بأشعة الشمس على الشواطئ ذات الرمال البيضاء النقية في هذه المدينة الساحلية. يمكن للسياح أيضاً الاستمتاع بالمناظر الجميلة والمطاعم والمحلات التي توفرها بورتو سيرفو.

سوتشي هو منتجع ساحلي شهير يتميز بإطلالات رائعة على جبال القوقاز. يمكن للزوار المشي لمسافات طويلة عبر الغابات الخضراء المورقة واستكشاف التراث التاريخي والثقافي الغني للمدينة.

تقع تيفات في مونتينيغرو، وهي مدينة ساحلية جميلة تشتهر بشواطئها الخلابة ومراسيها النابضة بالحياة.

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