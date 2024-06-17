حركة قياسية للناقلات الوطنية بدعم العيد والصيف

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تشهد الناقلات الوطنية، انتعاشاً كبيراً في حركة الطيران والسفر على رحلاتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وموسم الصيف، مع زيادة أعداد المسافرين من وإلى الإمارات.

وتظهر اتجاهات حجوزات الناقلات الوطنية للأشهر المقبلة، طلباً قوياً متواصلاً على السفر الدولي عبر شبكة خطوطها العالمية، وسط توقعات بأن تسجل واحداً من أقوى فصول الصيف من حيث حركة المسافرين على الإطلاق.

ويتوقع مطار دبي الدولي، استقبال أكثر من 3.7 ملايين مسافر خلال عطلات العيد والمدارس، وتحديداً في الفترة بين 12 و25 يونيو الجاري، بمتوسط حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، فيما رجح أن يكون يوم 22 يونيو هو الأكثر ازدحاماً، إذ من المحتمل أن يتجاوز عدد المسافرين 287 ألف مسافر.

وأعلنت «طيران الإمارات»، جاهزيتها التامة للتعامل مع الطفرة المتوقعة في حركة السفر خلال ذروة موسم الصيف في مطار دبي، مع تأهبها للتعامل مع أكثر من 2.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال يونيو الجاري.

وتشهد «طيران الإمارات»، معدلات إشغال غير مسبوقة خلال موسم الصيف الحالي، حيث تتجاوز نسبة الإشغال 80%، وسط توقعات بأن يفوق مستويات العام الماضي الذي سجلت فيه الناقلة واحداً من أقوى فصول الصيف، من حيث حركة المسافرين على الإطلاق ونقلت أكثر من 14 مليون مسافر.

وتواصل «طيران الإمارات» توسعها الاستراتيجي، من خلال زيادة السعة بنسبة 4.9 % مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بدخول طائرات «إيرباص A350» الجديدة إلى أسطولها، حيث ستستخدم هذه الطائرات الحديثة لخدمة عدد من الوجهات الجديدة، بما في ذلك وجهات في أفريقيا وأوروبا، فضلاً عن وجهات إقليمية تتراوح رحلاتها بين 6 و7 ساعات. واستأنفت «فلاي دبي»، رحلاتها إلى مختلف وجهاتها الصيفية، لتضيف الناقلة إلى شبكتها المتنامية 10 وجهات. وتستعد «فلاي دبي» لتوسيع شبكتها في القارة الأوروبية، مع انطلاق عملياتها إلى 4 وجهات جديدة.

وتتوقع «الاتحاد للطيران»، استقبال قرابة 5 ملايين ضيف في مطار زايد الدولي، بين يونيو وسبتمبر، بمن فيهم المسافرون إلى وجهات الناقلة الجديدة.

وتوقعت «العربية للطيران»، نشاطاً ملحوظاً على رحلاتها خلال عيد الأضحى وموسم الصيف.

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