العملاقة «A380» إلى 50 وجهة عبر 156 رحلة يومياً خلال الصيف

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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تعتزم «طيران الإمارات»، تشغيل طائرتها العملاقة من طراز «A380» إلى 50 وجهة حول العالم خلال فترة الذروة الصيفية من يوليو إلى سبتمبر، بمعدل 78 رحلة يومياً من مركزها الرئيسي في دبي «156 رحلة في الاتجاهين»، وفقاً للجدول الصيفي للرحلات وهو ما يعادل ثلثي رحلات الطائرة العملاقة عالمياً.

وأشار تقرير موقع «سيمبل فلاينغ»، المتخصص في شؤون الطيران والنقل، إلى أن معظم رحلات الطائرة العملاقة التي تنطلق من مطار دبي الدولي تشغلها طيران الإمارات التي تعتبر أكبر مشغل لطراز إيرباص «A380» في العالم، بالإضافة إلى بعض الرحلات من الخطوط الجوية البريطانية.

ووفق التقرير، تمتلك «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، 116 طائرة من طراز إيرباص «A380»، تشكل 45% من أسطول الشركة، وعند احتساب الطائرات الخاصة بالركاب فقط، ترتفع النسبة إلى 47%، وتمتلك الشركة 7 تكوينات مختلفة للمقاعد في طائرات الـ A380، ويعتبر التكوين الأكثر تميزاً الذي يأتي من دون درجة أولى والذي يتسع لـ 615 مقعداً.

وتشغل طيران الإمارات، العملاقة من مطار دبي إلى 19 مطاراً في أوروبا تستحوذ على 42% من رحلات العملاقة، وتطير إلى 17 مطاراً في آسيا والمحيط الهادي، و6 مطارات في أمريكا الشمالية، مقابل 4 مطارات في أفريقيا، و3 مطارات في الشرق الأوسط، ومطار واحد في أمريكا الجنوبية.

وجهات

وعن أهم الوجهات التي تصل إليها العملاقة من مطار دبي، أظهر التقرير، أن طيران الإمارات تشغل طائرة إيرباص A380 من مطار دبي إلى «لندن هيثرو» بمعدل 6 رحلات يومياً، وإلى مطار «بانكوك سوفارنابومي» بمعدل 4 رحلات يومياً (إحدى الرحلات مستمرة إلى هونغ كونغ)، بينما تطير العملاقة من مطار دبي إلى مطارات، القاهرة، وجدة، ومانشستر، ونيويورك JFK، وباريس شارل ديغول، وسيدني بمعدل 3 رحلات يومياً، بالإضافة إلى وجهات أخرى تسير إليها الناقلة بمعدل رحلتين ورحلة يومياً.

حضور قوي

وتعمل طيران الإمارات، على تعزيز حضورها القوي في الأسواق العالمية من خلال استخدام طائرتها العملاقة لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي من وإلى دبي خلال أشهر الصيف.

وتشغل طيران الإمارات طائراتها الإيرباص A380 المحدثة والمجهزة بالدرجة السياحية الممتازة إلى مطارات نيويورك جون كنيدي، ولوس أنجليس، وسان فرانسيسكو، وهيوستن، ولندن هيثرو، وسيدني، وأوكلاند، وكرايستشيرش، وملبورن، وسنغافورة، ومومباي، وبنغالورو، وساو باولو، وأوساكا.

وتعتزم طيران الإمارات، توفير خدمة الدرجة السياحية الممتازة إلى 44 مدينة بحلول فبراير 2025، مع إضافة طائرات الإيرباص A350 إلى أسطولها في سبتمبر من هذا العام.

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