7.15 ملايين مقعد على الرحلات من مطارات الإمارات

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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جدولت شركات الطيران العاملة في مطارات الإمارات، نحو 7.15 ملايين مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال يونيو، بنمو 11.1 %، مقارنة مع 6.44 ملايين مقعد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت البيانات، عن أن المطارات الإماراتية تستحوذ على نحو 33.8 % من إجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة من منطقة الشرق الأوسط والتي وصلت إلى نحو 21.10 مليون مقعد مجدول خلال يونيو الجاري.

ووفق بيانات المؤسسة الدولية، حلت السعودية في المركز الثاني على مستوى المنطقة بعد الإمارات في إجمالي السعة المقعدية المجدولة بنحو 6.68 ملايين مقعد، ثم قطر بنحو 2.7 مليون مقعد، ثم إيران الرابع بنحو 1.4 مليون مقعد.

أما على صعيد المطارات فقد جاء مطار دبي في المركز الأول بنحو 4.94 ملايين مقعد بنمو 6.5 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ثم مطار الدوحة 2.7 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث بنحو 2.4 مليون مقعد.

وذكرت البيانات أن مساري القاهرة - جدة، ودبي - الرياض، حلا ضمن قائمة أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً في العالم، حيث جدولت شركات الطيران نحو 506.8 آلاف مقعد على خط القاهرة - جدة خلال يونيو، ليأتي في المركز الثاني عالمياً من حيث أنشط خطوط الطيران، بينما جاء خط دبي - الرياض الثامن عالمياً، بنحو 358.3 ألف مقعد خلال يونيو.

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