مطار دبي يتوقع 91.4 مليون مسافر بنهاية العام

المصدر: (دبي - وام)

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قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن أداء مطار دبي ينمو بمعدل سريع، ونتوقع نحو 91.4 مليون مسافر بنهاية العام، ونحو 100 مليون مسافر بحلول 2027.

وأضاف غريفيث في تصريح لـ «وام»، على هامش فعاليات اليوم الأخير من الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في دبي: «النمو دائماً ضمن أولوياتنا، ونحن على ثقة من أن صلة مطارنا بـ 260 مدينة في 104 دول عبر 90 شركة طيران سوف تستمر في النمو». وأكد غريفيث، أن تبني وإدخال تقنيات جديدة أمر مستمر، ويسهم في تسريع عملية معالجة إجراءات المسافرين دون الحاجة إلى توسعة البنية التحتية.

وقال: «تمكنا من زيادة معدل تدفق الأشخاص عبر مطار دبي خلال يناير 2024، واستوعبنا نحو 8 ملايين شخص وكان هذا الرقم قياسياً، وقد فعلنا ذلك من خلال تسريع الإجراءات، وحصلنا على عملاء سعداء لأنهم يقضون وقتاً أقل في المرور عبر المطار، وحصلنا أيضاً على سعة أكبر دون الحاجة لبناء بنية تحتية إضافية تعتبر مكلفة للغاية».

وفيما يخص الاجتماع العام السنوي لـ«إياتا»، اعتبره غريفيث، من الأحداث المهمة للغاية في صناعة الطيران، إذ يشكل ملتقى يجمع أصحاب المصلحة في القطاع معاً لمناقشة قضايا الساعة، والتي كان أبرزها موضوع التعافي من الجائحة، وكيف أظهرت الصناعة مرونتها بشكل سريع وقدرتها على تجاوزها.

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