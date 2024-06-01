«فلاي دبي».. دور بارز للناقلة في اقتصاد دبي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للنقل الجوي

المصدر: البيان

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تحتفل فلاي دبي هذه الايام بالذكرى الخامسة عشر لانطلاقتها التي بدأت برحلاتها يوم 1 يونيو من العام 2009 حيث انطلقت اولى رحلات فلاي دبي FZ 157 من مطار دبي الدولي لتهبط في مطار رفيق الحريري في بيروت مدشنة بذلك قصة نجاح لعبت دورا بارزا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور دبي كمحور عالمي للنقل الجوي ومهدت لمفهوم جديد للسفر.

نمت علميات فلاي دبي من ست طائرات تعمل من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي في عام 2009، إلى اسطول حديث يتألف اليوم من 87 طائرة تشغل اكثر من 2000 رحلة اسبوعيا من المبنيين 2 و 3 بمطار دبي الدولي وتخدم اكثر من 129 وجهة حول العالم.

وما بين انطلاقتها قي العام 2009 واليوم سطرت فلاي دبي انجازات كبيرة في قطاع الطيران في دولة الامارات خاصة والمنطقة عموما انطلاقا من مركزها التشغيلي في دبي بفضل رؤية حكيمة للقيادة ودعم راسخ من حكومة دبي التي واصلت استثمارها في البنى التحتية والسياحة وتطوير قطاع الطيران كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية.

ونجحت فلاي دبي منذ بدء عملياتها في العام 2009 في تحقيق نموٍ قياسي، على مختلف المستويات سواء في ارباحها السنوية او وجهاتها او اسطولها المتنامي . حيث تخدم اليوم اكثر من 129 وجهة حول العالم باسطول حديث يتألف من 87 طائرة حديثة من طراز بوينغ 737 وهي تسير اليوم ما معدله اكثر من 2000 رحلة اسبوعيا . ونقلت منذ انطلاقتها اكثر من 100 مليون مسافر.

ويؤكد الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث ان الناقلة التي انطلقت من دبي في العام 2009 تبنت دوما استراتيجية هدفها جعل السفر جواً في متناول الجميع مع تقديم أفضل قيمة للمسافرين. وسريعاً تعرفنا على الفرص التي وفرها موقعنا في وسط منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، متمثلة بشرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وقمنا بالاستفادة من هذه الميزة بنجاح، وأسهمنا بذلك في تعزيز الروابط التجارية والسياحية مع نقاط كانت تعاني من غياب أو نقص الرحلات المباشرة اليها، كما تبنينا الابتكار لتغيير الصورة التقليدية لشركات الطيران الاقتصادي، من خلال تقديم قيمة مضافة لمسافرينا بأسعار معقولة".

أداءٌ مالي قوي يدفع قصة النجاح

فلاي دبي نجحت في تسجيل الارباح بحلول النصف الثاني من العام 2011، ونجحت في المحافظة على ربحيتها المتزايدة طوال ثلاث دورات مالية نصف سنوية".

وبالرغم من الضغوطات والتحديات الاقتصادية التي واجهت وتواجه قطاع الطيران سواء التحديات الجيوسياسية او التشغيلية فقد نجحت فلاي دبي في المحافظة دوما على أداء مالي قوي وراسخ نجحت من خلاله في التكيف مع مختلف التحديات وخاصة خلال جائحة كورونا.

هذا الاداء اكسب فلاي دبي سمعة عالمية وخاصة في الاسواق الماليةحيث كانت تحظى دوما باهتمام شركات التمويل بفضل سجلها وقدراتها الائتمانية الراسخة.

وفي ظل التوقعات الإيجابية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ومكانة دبي الإقليمية مركزاً للنقل للجوي والتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، واستمرار حكومة دبي في الاستثمار في تطوير جودة المطارات وشركات الطيران، فإن فلاي دبي واثقة بالمؤشرات الإيجابية خلال الاعوام المقبلة.

والمتتبع لاداء الناقلة التشغيلي يلاحظ ان فلاي دبي شهدت نموا متسارعا في اعداد الوجهات والمسافرين والاسطول فمن 43 طائرة في العام 2014 مثلا الى 59 في 2019 الى 87 طائرة في العام 2023 في الوقت الذي نمت فيه الوجهات الى 116 في العام 2023 مقارنة مع 102 في 2019 الى 93 في 2014 .

وخلال العام الماضي شغلت فلاي دبي اكثر من 108 الف رحلة مقارنة مع 73.3 الف رحلة في العام 2019 وقبلها بخمس سنوات في العام 2014 كان عدد الرحلات 62.3 الف رحلة.

اما اعداد المسافرين فبلغ 7.2 مليون مسافر في العام 2014 ارتفع الى 9.6 مليون في 2019 ليقفز الى 13.5 مليون مسافر في العام الماضي.

انموذج اعمال مرن للتكيف مع كورونا

سطرت فلاي دبي قصة نجاح كبيرة خلال جائحة كورونا نجحت خلال هذه الفترة الصعبة في التكيف بشكل مرن مع واحدة من اصعب فترات الطيران المدني.

خلال هذه الجائحة التي تطلبت قرارات صعبة من الجميع ادركت فلاي دبي ان الأولوية كانت لحماية موظفيها وهي بالتالي اتخذت مسارا مرنا للجميع سواء من حيث الاجازات غير المدفوعة او فيما يتعلق بمستويات الرواتب لكنها بنفس الوقت حافظت على مستويات التوظيف ومكنها من العودة بسرعة قياسية الى الانتعاش عند فتح الاسواق والعودة الى مستويات نمو كبيرة مقارنة مع غيرها من شركات الطيران.

وبفضل اجراءاتها الاستباقية تمكنت فلاي دبي خلال العام 2021 من اطلاق 22 وجهة جديدة 13 منها كانت وجهات غير مخدومة سابقًا برحلات من دبي وبدأت رحلالاتها الى عدد من وجهاتها الصيفية. ومع استمرار تخفيف قيود السفر تمكنت الناقلة وخلال يناير من العام 2020 من تجاوز مستويات ما قبل الجائحة وكانت بذلك من اوائل شركات الطيران في العالم في هذا المجال مع استمرار النمو والطلب من مختلف الاسواق عبر شبكة الناقلة خصوصا مع عودة طائرات ماكس الى الخمة بدء من أبريل من العام 2021 حيث خضعت خلال هذه الفترة الى عملية التخزين النشط مما سهل من عملية عودتها للخدمة.

تحولات تستشرف الاسواق ونوعية الطلب

انطلقت فلاي دبي كناقلة اقتصادية لكنها استشرفت متطلبات السوق مبكرا واستطاعت الوصول الى اسواق جديدة لها متطلبات متغيرة فقامت في العام 2013 بادخال درجة الاعمال لتعلن عن تحول في انموذج اعمالها استجابة لمتطلبات السوق وشهد الطلب على درجة الاعمال نمو جيدا في اسواق عدة مع تنامي شبكة وجهات الناقلة.

ومع طلبيتها الجديدة من طائرات بوينغ 787 دريملاينر تؤكد فلاي دبي مرونتها وقدرتها على استشراف فرص النمو المستقبلية حيث ستكون الطائرات الجديدة خيارا مثاليا للوصول الى اسواق اوسع وفرص نمو اكبر .

يؤكد الغيث ان فلاي دبي وطوال 15 عاما من مسيرتها اظهرت دوما مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التحديات مع بقاء تركيزها على العملاء والابتكار والالتزام بالجودة وتطوير مهارات كوادرها وموظفيها وكانت هذه العوامل محاور النجاح للناقلة واسس النمو الذي مكن الشركة من مواكبة التغيرات والتحولات حتى في استجابتها لعوامل ومتطلبات النمو مثل توفير نظام الترفيه على اسطولها في عام 2010 إلى درجة رجال الأعمال في عام 2013 ، الى ثلاثة طلبيات ضخمة لشراء الطائرات الى شراكتها الشاملة بالرمز مع طيران الامارات وصولا الى طبيبتها الجديدة من طائرات بوينغ 787 والاستثمار في مرافق التدريب والصيانة.

ابرز الانجازات

مارس 2008 أعلنت حكومة دبي عن تأسيس شركة طيران جديدة.

25 يونيو 2008 سيتم تسمية شركة الطيران فلاي دبي.

14 يوليو 2008 ، أطلقت فلاي دبي أول طلبية لشراء 50 طائرة بوينج 737-800 من الجيل التالي في معرض فارنبورو الجوي.

11 مارس 2009 أعلنت فلاي دبي أن مقرها الرئيسي هو المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي.

أبريل 2009 أعلنت فلاي دبي عن موعد إطلاقها وطرقها وأسعارها.

18 مايو 2009 ، أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس مجلس إدارة فلاي دبي ، عن إطلاق أول طائرة بوينج 737-800.

01 يونيو 2009 ، أطلقت فلاي دبي رسميًا أول خدمة تجارية لها من دبي إلى بيروت.

31 أغسطس 2009 سافر أكثر من 100،000 مسافر على متن شركة فلاي دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التشغيل.

نوفمبر 2010 أطلقت فلاي دبي نظام الترفيه الجوي.

01 يناير 2012 أطلقت فلاي دبي خدمات الشحن.

13 فبراير 2013 أعلنت فلاي دبي عن نتائجها المالية لأول مرة لعام 2012 بأكمله.

08 أكتوبر 2013 أطلقت فلاي دبي درجة رجال الأعمال.

17 نوفمبر 2013 ، أطلقت فلاي دبي طلبها الثاني لشراء 75 طائرة بوينج 737 ماكس و 11 طائرة من الجيل التالي 737-800.

6 يوليو 2014 ، تفتتح فلاي دبي صالة رجال الأعمال في المبنى رقم 2

أطلقت فلاي دبي 2014 23 مسارًا جديدًا في عام 2014

14 يناير 2015 ، احتفلت فلاي دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي.

25 أكتوبر 2015 ، بدأت فلاي دبي عملياتها من مطار آل مكتوم الدولي في دبي.

26 أبريل 2016 ، أطلقت flydubai خدمة WiFi وتليفزيون مباشر.

05 يوليو 2017 أطلقت فلاي دبي زيها الجديد.

17 يوليو 2017 أعلنت فلاي دبي والإمارات العربية المتحدة عن اتفاق واسع النطاق حول تبادل الرموز. استفاد أكثر من 3.29 مليون مسافر من الرمز المشترك على مدار 18 شهرًا. تقدر شبكة الإمارات وفلاي دبي مجتمعة بـ 240 وجهة بحلول عام 2022.

11 نوفمبر 2017 استلمت فلاي دبي أول طائرة من طراز بوينج 737 MAX 8.

15 نوفمبر 2017 ، أطلقت فلاي دبي ثالث وأكبر طلبية للطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط لما يصل إلى 225 طائرة بوينغ 737 MAX في معرض دبي للطيران.

14 ديسمبر 2017 بدأت فلاي دبي في بناء مقرها الجديد.

27 مارس 2018 أطلقت فلاي دبي العطلات من فلاي دبي.

01 مارس 2018 أطلقت فلاي دبي تطبيق الهاتف المحمول فلاي دبي.

01 يونيو 2019 يحتفل بمرور 10 سنوات من العمليات الناجحة ، وفتح 71 سوقًا تنقصها الخدمات ويحمل أكثر من 70 مليون مسافر

2023 : طلبية لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 787 وانشاء مرافق لتدريب الطيارين وخدمات الاصلاح والصيانة

الايرادات

2013 – 3.7 مليارات درهم

2014 – 4.4 مليارات

2015 – 4.5 مليارات

2016 – 5 مليارات

2017 – 5.5 مليارات

2018 – 6.2 مليارات

2019 – 6 مليارات

2020- 2.8 مليار

2021 – 5.3 مليارات

2022 – 9.1 مليارات

2023 – 11.2 مليارات

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