الاتحاد للطيران تسيّر رحلاتها إلى 8 وجهات إضافية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلاق رحلاتها إلى ثماني وجهات خلال شهر يونيو، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية هذا الصيف إلى 76 وجهة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «إنه شهر مميز بالنسبة للاتحاد للطيران، حيث نعمل على تنفيذ خططنا لتوسيع شبكتنا لتشمل 8 وجهات إضافية، كما سنسير رحلاتنا إلى ثلاث وجهات مهمة وهي: بالي وجايبور والقصيم، والتي يمكننا أن نرى من خلال حجوزاتنا المسبقة أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى ضيوفنا».

وفي الوقت نفسه بدأنا عملياتنا إلى وجهات موسمية جديدة وعدنا إلى وجهات صيفية محبوبة. إننا نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا على متن رحلاتنا هذا الصيف والسفر بالمزيد من الأشخاص بسهولة بالمزيد من الأماكن حول العالم.

وفي وقت سابق من شهر يونيو أعادت الاتحاد للطيران إطلاق خدماتها إلى مالقة الإسبانية، التي تشتهر بمنتجعاتها المذهلة.

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