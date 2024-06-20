الاتحاد للطيران تنطلق بـ 4 رحلات أسبوعية إلى جايبور الهندية

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت الاتحاد بانطلاق رحلاتها إلى جايبور، الهند، وأقيم حفل ترحيب في مطار جايبور الدولي بمناسبة إطلاق الخدمة الذي يقدم للضيوف أربع رحلات منتظمة أسبوعياً، مما يعزز التواصل بين إحدى المدن الهندية الأغنى ثقافياً وبقية العالم عبر أبوظبي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «مع عودة حركة السفر من الهند إلى الخارج بقوة، يسعدنا أن نبدأ أربع رحلات أسبوعية إلى جايبور، التي تعد مركزًا ثقافيًا وتجاريًا مهمًا. ومن خلال إنشاء هذا الرابط الجوي المهم مع ولاية راجستان، نهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المسافرين من تلك المنطقة وحولها، ومنحهم وسيلة الوصول بسهولة إلى أبوظبي ودبي، والتنقل بسلاسة عبر شبكتنا العالمية الواسعة، مع تقديم تجربة طيران رائعة.

ويمكن للمسافرين من جايبور إلى الولايات المتحدة الاستفادة من خدمات مركز الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في أبوظبي، مما يسهل عملية إتمام كافة إجراءات الجمارك في أبوظبي ويضمن رحلة خالية من المتاعب. وتؤكد الوجهة الجديدة على التزام الاتحاد للطيران تجاه السوق الهندية، حيث قامت الشركة بزيادة طاقتها الاستيعابية بمقدار الثلث خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرات إيرباص A320، مع مواعيد رحلات مريحة إلى العاصمة الإماراتية.

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