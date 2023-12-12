«يورو مونيتور»: دبي ثاني أهم الوجهات السياحية عالمياً 2023

المصدر: دبي - البيان

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احتلت دبي المركز الثاني عالمياً بين أهم الوجهات السياحية لعام 2023، وذلك وفقاً لمؤشر «يورو مونيتور إنترناشونال»، وذلك استناداً إلى البنية التحتية القوية والمتطورة، التي جعلت دبي لاعباً أساسياً في مشهد السفر العالمي، الذي يتسم بتنافسية عالية.

وتفوقت دبي على مدن عالمية كثيرة مثل العاصمة الإسبانية مدريد، التي حلت في المركز الثالث، والعاصمة اليابانية طوكيو التي جاءت رابعة، والعاصمة الهولندية أمستردام الخامسة، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة الإيطالية روما، ومدينة نيويورك الأمريكية، في حين احتلت العاصمة الفرنسية باريس المركز الأول.

وكشف المؤشر أن دبي تعد ثاني أكثر المدن تقدماً في العالم، استناداً إلى 55 مقياساً مختلفاً عبر الركائز الست الرئيسية، حيث تتصدر دبي بشكل لا لبس فيه التصنيف في منطقة الشرق الأوسط كأفضل أداء.

وأكَد التقرير أن دبي تعد إحدى المدن، التي تجاوزت عدد الرحلات مقارنة بعام 2019، حيث سجلت المدينة زيادة بنسبة 18 % في عدد الرحلات الدولية.

ويعتمد مؤشر «يورو مونيتور إنترناشيونال» لأفضل 100 وجهة سياحية لعام 2023 على 55 مقياساً مختلفاً عبر 6 ركائز أساسية لـ100 وجهة في المدينة، للوصول إلى درجة جاذبية المدينة الشاملة، حيث يتناول المؤشر: الأداء الاقتصادي والتجاري، والأداء السياحي، والبنية التحتية السياحية، والسياسة السياحية، والجاذبية، والصحة والسلامة، والاستدامة

وأشارت «يورو مونيتور» إلى استمرار تعافي معدلات السفر الدولي، مع نمو بنسبة 38 % في معدل الرحلات، والذي قد يصل إلى 1.3 مليار، خلال 2023.

وكشفت في تقريرها إلى أن أحد أهم معالم التعافي في 2023 كانت عودة المسافرين الصينيين، بعد إزالة القيود، التي فرضتها الحكومة الصينية على السفر.

وتوقعت تسجيل الإنفاق السياحي الداخلي العالمي 1.7 تريليون دولار في عام 2023.

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